Jota Peleteiro y su actual novia, Miriam, dan su versión sobre la ruptura con Jessica Bueno: "No hubo infidelidad"

Después de salir a la luz la ruptura de Jessica Bueno y Jota Peleteiro, los rumores sobre una posible infidelidad por parte del deportista tomaron fuerza. Todo apuntaba a que se había enamorado de Miriam, una joven a la que habría conocido en Ibiza y por la que habría decidido romper con la modelo.

Sin embargo, ahora Jota da su versión sobre lo ocurrido, y dista mucho de lo contado. Según el futbolista, lo ocurrido "no tiene nada que ver con una infidelidad".

Fue Marta Riesco la que, en boca del jugador, contó en Fiesta la versión de este. "Me dice: 'ella (Jessica Bueno) y yo sabemos qué ha ocurrido y no tiene nada que ver con una infidelidad. Lo más importante son mis hijos, siempre voy a querer a Jessica'".

Tal y como informó el programa, Jota está tranquilo por cómo se han hecho las cosas e incluso ya hay un acuerdo de divorcio. "Me encargo de todo de la vida de mis tres hijos", sostiene Peleteiro, y aclara: "A mi pareja la conocí tres semanas después de que Jessica Bueno me pidiera el divorcio". El jugador sostiene que conoce a Miriam en una reunión de trabajo y que es otra persona quien la contrata, no él, como se ha dicho hasta ahora.

"Quizás la clave está en que, cuando Jessica le pide el divorcio, quizás esperaba que luchase por ese matrimonio, pero, como las cosas no estaban bien, estaba de acuerdo con divorciarse. Insiste en que es totalmente falso que fuese por una infidelidad de él. Para él, Jessica y su familia son lo más importante y no quiere entrar en polémicas", sostuvo Marta Riesco.

Por su parte, Miriam, novia del futbolista, indica que no se ha metido "en nada". "Las personas a veces muestran matrimonios perfectos, sobre todo cuando son públicas. Me molesta que digan que soy una mantenida. Respeto a Jessica y nunca diré nada de ella, pero que no digan que él ha abandonado a su familia, porque veo a diario la atención que les presta a sus hijos y cómo se desvive por estar con ellos aunque sea un minuto al día".

Además, reitera: "Nunca me meteré con Jessica. La respeto. No quiero ser famosa. Tú sabes que, entre que dices que te divorcias y firmas, pasa un tiempo. La relación entre Jota y yo había empezado cuando había una propuesta de divorcio".