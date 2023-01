Noemí Ungría reaparece en televisión y recibe un duro ataque de su ex, Raquel Morillas

Noemí Ungría, una vieja conocida del universo GH tras participar en su tercera edición, ahora tiene 50 años, está casada con el paparazzi Enric Bayón, con quien tiene dos hijos, y vive en un pueblo cerca de Barcelona.

Además, gracias a su trabajo goza de una vida acomodada. Y es que, tras su salida del programa, se convirtió en una de las personas más famosas del momento. De ello hizo un repaso en Fiesta. Una etapa que la une, inevitablemente, a Raquel Morillas, compañera de reality y, fuera, su pareja.

"Yo no he dejado a la tele, la tele me dejo a mí. No borraría nada. Lo pasas mal y bien y aprendes. Nos merecemos lo que nos pasa porque nos enseña", aseguró en plató de su alejamiento de la pequeña pantalla.

Sobre Raquel, ni tiene relación con ella ni pretende tenerla. Aunque no cambiaría nada, Noemí reconoció que "malos recuerdos hay".

El programa, no obstante, sí se puse en contacto con Morillas, que lanzó un duro ataque a su ex. "Siempre que se ha acercado a mí, ha sido para algo malo", aseguró. "Nada se me remueve, cero, me da igual, como si me dices que está muerta", llegó a decir, dando por enterrado un posible reencuentro entre ambas. "No creo que lo haya, porque la última vez fue en un Deluxe y se tomó un trankimazin. Siempre miente, por eso no tiene valor para tener un cara a cara conmigo".

Tras ver estas declaraciones, Noemí se pronunció al respecto: "No quiero saber nada de este tema, no tengo la necesidad de remover cosas de hace años". Preguntada por su reacción -apenas miró el vídeo-, respondió: "Ni me duele ni no me duele, es parte del pasado".

Nueva vida

Tras las idas y venidas televisivas, ahora cuenta con más de 30.000 seguidores en Instagram. A día de hoy trabaja en el mercado de productos para adelgazar, y lo cierto es que le va muy bien. Al mes la catalana logra ganar más de 10.000 euros. Todo comenzó gracias a la pandemia. Tanto ella como su marido engordaron, por lo que intentó volver a su figura anterior optando a productos para adelgazar.

Fue su amiga y compañera de reality Patricia Ledesma quien le recomendó los productos que ella misma vendía. Gracias a esto comenzó a montar su propio negocio. Pero no solo para adelgazar, Ungría ha aumentado su catálogo a robots de cocina y cosméticos que ella misma pone a prueba en directos que retransmite en sus redes sociales.