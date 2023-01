Muere el padre de Hugo Paz, que le despide destrozado: "No sé explicar el dolor tan inmenso que siento"

Hugo Paz atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. El exconcursante de Supervivientes y La isla de las tentaciones ha utilizado las redes sociales para comunicar el fallecimiento de su padre, Manuel Paz.

Lo ha hecho a través de una desgarradora carta de despedida en la que da buena cuenta de lo que significaba para él su progenitor y el vacío que siente tras su marcha.

"Hola Papá, hola amigo mío. ¿Por qué tan rápido, papá?", se pregunta el joven, exparticipante también de MyHyV. "Te has ido y te has llevado parte de nosotros contigo. No sé explicar el dolor tan inmenso que siento y sentiré para el resto de mi vida", escribe el andaluz, junto a un vídeo en el que hace una recopilación de momentos junto a su familiar.

"Has sido mi mejor amigo y mi padre, dándome consejos claros y duros en mis peores momentos. Apoyándome en todo momento y alegrándote de todo lo bueno que me ha ido pasando en la vida. Gracias por inculcarnos a toda la familia los valores tan bonitos", termina el televisivo.

Momentos agridulces para el joven, que, a modo de homenaje, habla con su padre para comentarle la cantidad de gente que ha querido darle el último adiós. "Por cierto, papá, no sabes que de gente ha venido a despedirte, ha sido increíble.😊".

Para concluir, Hugo le dedica unas emotivas palabras. "Sé perfectamente que nos vas a cuidar y proteger desde el cielo.💪🙏 Mamá, hijos, nietos, familia y amigos estamos todos orgullosos de ti.❤️".