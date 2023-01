Dámaso Angulo, exconcursante de 'GH', responde a las palabras del papa Francisco: "Los homosexuales no somos pecadores"

Recientemente, el Papa Francisco realizó unas declaraciones a la agencia estadounidense Ap en las comparaba homosexualidad con un pecado: "Somos todos hijos de Dios, que nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. Ser homosexual no es un delito. Pero sí es un pecado. Distingamos pecado de delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo".

Ante estas palabras no han sido pocos los que han decidido opinar. Y es que, algunos creyentes se han sentido molestos por esta confesión por parte del Papa. Prueba de ello ha sido Dámaso Ángulo, exconcursante de Gran Hermano. El joven homosexual y fiel seguidor de la Iglesia Católica y en especial del pontífice, asegura sentirse muy decepcionado.

"Los homosexuales no somos pecadores. Es un fallo que se compare amar a una persona de tu mismo sexo con el sexto mandamiento. El sexto mandamiento, 'no cometerás actos impuros' al que hace alusión el Pontífice, engloba distintos elementos como la masturbación o mantener sexo en grupo, y ser homosexual no es nada de eso, sino amar", ha querido remarcar en una entrevista a Outdoor.

Aunque esta no es la única respuesta que el toledano ha querido dar: "Si Dios es amor, y es el principal mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, me duele pensar que al Papa se le pase por la cabeza comparar el amor con pecar", el malestar del que fuera concursante de uno de los realities más importantes de la televisión española es más que contundente.

"En sus últimas declaraciones ha dado puerta a que dentro de la Iglesia católica a una persona LGTBI se le pueda discriminar como 'pecadora' a la hora de, por ejemplo, tomar la comunión, participar de los sacramentos o acompañar a sus seres queridos como padrino o madrina. Me gustaría que este texto llegase a manos de las autoridades eclesiásticas para que valoren mi rechazo como un signo de amor que le tengo a la Iglesia Católica y también como dolor por sus palabras", finaliza su mensaje.

Dámaso, conocido por su lucha contante en pro de la comunidad LGBT dentro de la Iglesia Católica, asegura que la institución debería de empezar a "adaptarse a los nuevos tiempos" como sí que ha hecho la Iglesia Anglicana: "Ellos ya han incluido en sus ritos bendiciones a parejas homosexuales y ya tienen una participación activa en su iglesia".

Sin embargo, aunque esté cabreado por la actitud de la Iglesia, aún mantiene su fe en ella y espera que, próximamente, la religión acepte a todo el mundo sin discriminación: "He sufrido mucho. Siempre tuve y tengo una relación muy estrecha con cargos eclesiásticos que siempre me han apoyado. Creo que el sucesor de Pedro debería bendecir a una persona por amar y dejar atrás el odio, la tradición antigua y reconocer que ser homosexual no es pecar".