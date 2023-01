Los tres ejes de Sotomayor para combatir al Madrid de las "dos velocidades" en el 28-M

"Si hacemos las cosas bien, si trabajamos duro y si todos hacemos nuestra parte del trabajo, el futuro puede ser distinto al de una sociedad irreparablemente rota", ha declarado Roberto Sotomayor, el candidato a la alcaldía en la ciudad de Madrid, que defiende que una reelección de José Luis Martínez-Almeida, actual alcalde, provocaría que la brecha social creciese hasta un punto de no retorno. El objetivo de la formación morada es romper con la desigualdad. Por ello, han englobado sus bases programáticas en tres ejes: justicia social, igualdad y futuro sostenible.

"Me niego a que Madrid sea la rana cocida a fuego lento mientras el PP y los beneficiados del dinero público están esperando en la mesa con los cuchillos afilados", ha aseverado. Sin embargo, no solo ha criticado a la formación de Martínez-Almeida, puesto que ha asegurado que lo largo de estos cuatro años de mandato ha habido falta de "contundencia" por parte de la oposición. "Ha habido escándalos suficientemente notorios como para que le hubiesen pasado factura a la imagen del señor Almeida", ha dicho Sotomayor, pero opina que desde el resto de partidos políticos no ha existido una crítica rotunda. Todos estos factores son los que le han impulsado para presentarse como próximo alcalde de Madrid.

Para ello, ha estado recorriendo los diferentes barrios de la ciudad, hablando con vecinos, asociaciones, organizaciones de trabajadores y pequeños y medianos comerciantes. El objetivo, conocer cuáles son las necesidades de cada zona y los problemas a los que se enfrentan en su día a día para bajar la política de Cibeles a las calles.

"Un Madrid más justo"

Uno de los pilares en torno a los que gira el programa político de Roberto Sotomayor es la justicia social. El objetivo es que todos los barrios tengan los mismos servicios. Dentro de esta materia se engloban temas como el desequilibrio territorial, la fiscalidad justa, bajar Cibeles a los barrios, mejoras sociales como en alquiler de vivienda, educación, infancia, mayores cultura, migrantes o crear una concejalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

"Se está cronificando en Madrid una ciudad de dos velocidades", ha criticado. "La brecha social se está volviendo cada vez más grande", ha añadido, a lo que acusa problemas como la pobreza o el absentismo escolar que se da en determinadas zonas de la ciudad. Uno de los aspectos frente a los que pretende luchar es la alta tasa de abandono escolar, "que tiene siempre el mismo perfil de niño". Según el candidato, esta desigualdad es el "foco de la mayoría de los problemas" a los que se enfrenta la sociedad madrileña.

Otra de las ramas en las que se centrará esta pelea contra la injusticia social será la del refuerzo de los servicios públicos, como en la atención primaria. "Es cierto que hay una infrafinanciación en la mayoría de las regiones de esta país, pero en Madrid hay una clara voluntad privatizadora". Así ha criticado Sotomayor las políticas sanitarias que está llevando a cabo Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad. Su objetivo es eliminar los largos tiempos de espera para conseguir una cita en el médico o aumentar los pocos minutos que los sanitarios pueden dedicar a cada paciente.

Devolver la política a la ciudadanía

Entre algunas de las propuestas de Podemos para hacerse con el Ayuntamiento de Madrid se encuentran el crear espacios específicos en las Juntas de Distrito con profesionales que implementen campañas informativas y de concienciación LGTBI. Sotomayor quiere hacer de Madrid una "ciudad tolerante, feminista y democrática", que "defienda los derechos humanos y está orgullosa de su diversidad". Para ello, plantean el establecimiento de espacios culturales, de intercambio y debate donde la ciudadanía pueda expresarse con libertad. "Tenemos que acercar las instituciones a los vecinos", ha explicado.

Y es que, según argumenta Sotomayor, las bases programáticas "asientan los cimientos del camino para avanzar en una reconciliación entre representantes y representados ante la creciente desafección política". "Es necesario que la ciudadanía recupere espacio en la discusión pública", ha subrayado. Esto ya se hizo durante el mandato de Manuela Carmena tras las elecciones de 2015, algo que ha aplaudido el candidato morado.

Desmantelar la incineradora de Valdemingómez

En lo que se refiere a políticas en materia de limpieza y sostenibilidad, la propuesta principal que Roberto Sotomayor pretende llevar al Ayuntamiento de Madrid es el desmantelamiento de la incineradora de Valdemingómez. "El Ayuntamiento de Madrid no puede mantener en funcionamiento una planta que ataca de forma tan directa al medioambiente y a la salud de los vecinos de la zona". También propone un modelo de movilidad en el que el uso del transporte privado sea menos necesario y dedicar los espacios que antes servían para vehículos a zonas verdes y peatonales. La solución la tienen clara, fomentar el uso de las bicicletas y apostar por un transporte público más accesible y eficiente.