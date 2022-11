Roberto Sotomayor: "Busco que ningún voto progresista se quede en casa: ese fue el éxito con Carmena en 2015"

Roberto Sotomayor (1977, Madrid) es candidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid. Durante años compaginó el atletismo con un trabajo en unos grandes almacenes, logrando varios títulos europeos en categoría máster. Como hijo de padre sindicalista del PCE y madre socialista, lleva la política en las venas, aunque reconoce no ser "un político al uso". "Soy un ciudadano que, como cualquiera, está preocupado por la ciudad", insiste a cinco meses de presentarse a la elecciones municipales de 2023.

Cambia las pistas por la moqueta del Pleno de Cibeles. ¿Qué le motiva a iniciar esta carrera?No vengo de la política profesional, pero siempre he estado muy politizado, en movimientos sociales y plataformas. Además, amo Madrid, la llevo en mi sangre y me encanta la política municipal: que haya calles limpias, servicios públicos decentes, un transporte público eficiente... Sé que es difícil, pero se puede conseguir: poner la ciudad al servicio de los ciudadanos.

Podemos se presenta por primera vez a la Alcaldía con marca propia. ¿Por qué ahora?Tuvimos un acto de responsabilidad en las últimas elecciones no presentándonos, pero aun así la izquierda no consiguió gobernar. La opción de Podemos en las próximas municipales es una opción potente, con un proyecto de ciudad serio. Vamos con toda la fuerza del mundo.

Salvo Carmena, la izquierda no gobierna en Madrid desde el siglo pasado. ¿Los madrileños son más de derechas?No, los números dieron entonces para un gobierno progresista. Los madrileños quieren servicios públicos eficientes. La política municipal trasciende a la ideología.

Con la suya serán tres fuerzas de izquierda en las elecciones. ¿Teme que la fragmentación juegue en su contra?No podemos dejar de presentarnos porque fragmentemos la izquierda. Lo que la fragmenta es que no haya una oposición firme y con suficiente valentía para ponerle difíciles las cosas a quien hace una gobernanza de Madrid nefasta. Por lo demás, yo trato de que ningún voto progresista se quede en casa. Ese fue el éxito con Carmena en 2015.

¿Ha intentado una coalición?He tendido la mano a Más Madrid, pero tanto Mónica García como Rita Maestre han dicho que quieren presentarse en solitario.

Hay barrios olvidados, y no solo en el sur, también los PAU. Hay que escucharles"

Su espacio político puede parecer similar al de Más Madrid ¿Qué ofrece de diferente a Rita Maestre?Creo que a Más Madrid le ha faltado valentía. Nosotros no hubiésemos permitido la operación de marketing para blanquear al señor Almeida con los Pactos de la Villa. Además, frente a la corrupción endémica madrileña está pasando de puntillas, como en el caso de las mascarillas en lo peor de la pandemia. Mientras dos señores se llevaban 6 millones de euros en comisiones con el consentimiento del Ayuntamiento, ¿dónde estaba la oposición?

¿Usted qué hubiese hecho?Plantear una moción de censura. Dicen ‘los números no dan’, pero yo no hubiese permitido que Almeida se fuera de rositas en un caso de corrupción tan sangrante.

¿Qué opina sobre su nueva rival Reyes Maroto?Bueno es una decisión de Ferraz, que supongo que nos habrá caído muy bien en las bases del PSOE de Madrid. Yo le deseo la mayor de las suertes.

¿Cómo califica la gestión de Almeida?Tiene la medalla de peor alcalde de la historia y lo peor es que saca pecho de ello. Me molesta bastante que se atribuya el mérito de obras aprobadas por Carmena.

Roberto Sotomayor en la redacción de 20minutos José González

Lleva un tiempo recorriendo los barrios, ¿cuál es el problema más repetido por los madrileños? El abandono.El abandono. Hay barrios realmente abandonados sin comunicación con su concejal. Y no solamente del sur. También los PAU, que la derecha tiene olvidados y a la izquierda le cuesta hablar de ellos. Los vecinos hablan de parques abandonados, se les prometió transporte público y tienen que ir en coche a comprar el pan, faltan centros de salud y deportivos. Oiga, pagamos impuestos y estos políticos cobran un sueldo nada desdeñable. Una de sus funciones es escuchar al ciudadano.

¿Y cómo se les escucha?Descentralizando Cibeles. Gallardón hizo una gestión nefasta centralizándolo todo con una estructura muy piramidal. Un distrito como Puente de Vallecas, con más de 240.000 habitantes, necesita una figura que ponga un micrófono a los vecinos. Es crear pequeños ayuntamientos con alcaldes de barrio, como en Berlín o París. Además, a las juntas de distrito hay que darles más competencias y que reciban el 25% de los presupuestos de la ciudad.

¿Qué propone para mejorar la limpieza?Me reuní con los trabajadores y me contaron que el problema es la organización del servicio. Hay lugares donde empiezan a limpiar por una calle y no les da tiempo a terminarla. Al día siguiente, arrancan desde el principio. Por eso hay tramos que pasan muchos días sin limpiarse. Primero, que sean más eficientes y, a futuro, la municipalización: como Alcorcón, que lo hizo y pasó de estar sumida en basura a ser uno de los municipios más limpios.

¿Se puede ordenar mejor el tráfico?Sí, con una movilidad periférica, no radial. No puede ser que los vecinos del Ensanche de Vallecas o Sanchinarro dependan del coche. Sonará utópico, pero hay que conseguir que el ciudadano llegue a decir ‘yo cojo el transporte público porque me compensa’. Y eso pasa por invertir en un transporte que conecte los barrios y de bajo coste.

Baja o subir impuestos: ¿dónde se sitúa?Hay dos modelos: el de protección de las familias o el de seguir favoreciendo a los grandes fondos y condonar el impuesto de Patrimonio. Con ese dinero que se deja de ingresar yo atajo la lista de espera en la sanidad de un plumazo.

No me he metido en este sarao por el 5%, sino para conquistar Madrid y devolvérsela a la gente"

Hay debate público por la droga en Lavapiés o las bandas. ¿Ve a Madrid más insegura ahora?Lo que veo es barrios más desiguales. En Lavapiés el problema no es tanto La Quimera, sino que hay calles sin un solo comercio abierto: se han convertido en viviendas turísticas de grandes empresas especulativas. No es un barrio amable para una pareja joven. Ese problema no existe en Serrano, pero sí en Villaverde. ¿Por qué? Porque no se invierte. Es más fácil en esos barrios que un joven acabe en una banda juvenil a que practique deporte en una agrupación: un fracaso total del sistema.

Hablando de deporte, es usted muy crítico con la industria de las apuestas.Lo he visto de cerca, como exdeportista y en las asociaciones donde trabajé. A los jóvenes se les ha inoculado la idea de que apostar en sí es un deporte. Es un drama y en Madrid las tasas de ludopatía están por las nubes. El Ayuntamiento y la Comunidad han puesto alfombra roja al sector.

Entonces, ¿abolimos las apuestas?Qué va, ese discurso no tiene recorrido. Pero si abogo por la regulación. Aquí la única que ha habido ha sido la autorregulación del sector del juego. Es que España ha sido, junto con Macao y Las Vegas, el territorio del mundo donde más fácil era poner un negocio del juego. Hasta hace nada estaba sobre la mesa Eurovegas... Hay que abrir más centros deportivos y cerrar más casas de apuestas.

¿Está viendo el Mundial de Qatar?

No, he sido muy crítico. Es un escándalo que se celebre el Mundial en un país donde han muerto 6500 trabajadores durante la construcción de los estadios, está prohibida la sindicación, se vulneran constantemente los derechos LGTBI y las mujeres son un cero a la izquierda al lado de los hombres.

¿Hubiera ido a competir allí como atleta?Es que puede que no te quede otra, en los deportes minoritarios se vive de las subvenciones. Entonces, no hay que poner el foco en los deportistas sino en quien permite que los mundiales se celebren allí. El culpable en este caso es la FIFA y las grandes instituciones que están blanqueando lo que ocurre en Qatar.