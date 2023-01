Agoney y E'FEMME son los únicos participantes que han entrado al Benidorm Fest 2023 con invitación directa de RTVE

Hace unos días que salieron a la luz las votaciones del jurado de RTVE para elegir a los participantes del Benidorm Fest, en el que solo 18 de las más de 800 candidaturas presentadas actuarán. Ahora, cuando queda aún menos para que se celebre la edición de 2023, también se conoce cómo llegaron a inscribirse.

De nuevo, Maldita.es se ha acogido a la ley de transparencia de la corporación y ha confirmado que 16 propuestas se enviaron a través del formulario público de la web. Las otras dos, correspondientes a Agoney y E'FEMME, con Quiero arder y UFF!, respectivamente, han llegado hasta el Benidorm Fest por invitación directa del ente público. Esto se deduce ya que no aparecen en la base de datos.

También se han revelado otros datos, como por ejemplo que RTVE decidió invitar a 80 "artistas de reconocido prestigio", pero que únicamente 14 accedieron a participar. De esas propuestas no han querido trascender más detalles.

No solo se presentaron candidaturas con artista asignado. RTVE también recibió 394 canciones de cuatro discográficas: HighKey Music, Warner Chappell, Clipper y Sony Publishing. Precisamente estas se ofrecieron a esos cantantes de prestigio, pero no aceptaron.

Algunos de los que finalmente actuarán en el Benidorm Fest presentaron varias opciones. Es el caso de Sofía Martín, que además de enviar Tuki, hizo lo propio con Tóxica y Vamos a bailar, aunque no cumplían las bases por las fechas. Asimismo, Blanca Paloma también propuso Plumas de nácar, un tema que cantó en una rueda de prensa del evento.

Otras candidaturas que finalmente no fueron seleccionadas estuvieron presentadas por rostros conocidos del círculo. Sazza, pareja de Vicco, se presentó con I'm So Gay, mientras que Apolo, de ¿A quién le gusta mi follower?, envió Tú me confundes.