Pablo Díaz se convierte en el último semifinalista del 'Duelo de Campeones' de 'Pasapalabra'

Pasapalabra concluyó este jueves sus eliminatorias entre campeones veteranos y nuevos del concurso y ya tiene a sus cuatro semifinalistas preparados para la siguiente ronda.

Si el lunes se clasificó Jero Hernández; el martes fue Sofía Álvarez de Eulate; el miércoles, Nacho Mangut; y en la entrega de este jueves, el vencedor fue Pablo Díaz, que derrotó a César Garrido.

El tinerfeño fue el primero en comenzar a responder las preguntas de Roberto Leal con los 167 segundos acumulados en el programa del día. Tras una gran racha de 12 aciertos, algo inusual en la táctica del concursante, decidió pasar palabra.

El conquense, por su parte, tuvo 145 segundos para intentar acertar las 25 palabras de El Rosco. Después de 5 aciertos, prefirió cederle el turno a su adversario y no arriesgarse a contestar mal.

Pablo contestó correctamente a la Z y completó su primera vuelta con 23 aciertos y 51 segundos, mientras que César la acabó con dos menos, 21, y también con menos tiempo, 31 segundos.

Tras acertar uno más, el presentador hizo recuento: 23 aciertos y 40 segundos para Pablo; 22 aciertos y 14 segundos para César, que se equivocó en la F y acumuló su primer fallo.

A continuación, Pablo también sumó su primer error, contestando de forma errónea la N. El conquense, por su parte, arriesgó y volvió a fallar en la Ñ. En su turno, Pablo admitió: "No sé con quién me quiero enfrentar. Si la acierto lo haré con Sofía y si la fallo o la dejo sin contestar, con Nacho. ¡No me gusta ninguno!".

Al final, dejó pasar el tiempo que le quedaba para no acumular más fallos, por lo que tendrá que verse las caras con Nacho, reviviendo sus míticos duelos en Pasapalabra.