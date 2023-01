Joana Sanz, mujer de Dani Alves, elimina todas las fotografías de sus redes sociales con el futbolista

Joana Sanz ha tomado una importante decisión tras las últimas informaciones que se han dado a conocer del supuesto caso de violación de su marido, Dani Alves, a una joven en una discoteca.

Hace unos días la modelo defendía al futbolista a través de una historia de Instagram donde publicó una fotografía con sus manos entrelazadas y un mensaje que decía "juntos".

Ahora, la canaria parece que ha cambiado de opinión, pues ha borrado todas las fotografía que tenía en esta red social junto al brasileño. En ellas se recogían los diferentes momentos que han compartido desde 2016, año en el que empezó su relación.

Con este acto, Joana Sanz podría estar considerando terminar su matrimonio con Dani Alves, puesto que el exjugador del FC Barcelona se encuentra en prisión y su estancia allí va para largo.

Asimismo, y a través de un vídeo publicado en sus historias, quiso dar las gracias a todas aquellas personas que la están acompañando y apoyando en este proceso.

"Hago este vídeo para que me vean, sé que hay mucha gente que está muy preocupada, ahora tengo un momento de calma dentro de la tempestad que tengo encima. Me llegan unas palabras hermosas y llenas de cariño. Os estoy leyendo y me reconforta mucho", señaló la modelo.

El futuro de Dani Alves

Dani Alves lleva ya cinco noches en una prisión de Barcelona tras ser acusado de agredir sexualmente a una joven en la madrugada del 30 de diciembre en los baños de una discoteca de la Ciudad Condal.

Todos los indicios apuntan a que bien hará el brasileño en acostumbrarse a su nueva situación, pues su estancia en prisión parece que va a prolongarse durante un largo periodo de tiempo.

Este tipo de procesos como el que afronta el brasileño se alargan en el tiempo y, según apuntan varias juristas a 20minutos, el juicio tardará en salir –en el mejor de los casos– al menos un año.

"Los procesos penales cuando son causa con preso, como en este caso, van con urgencia. Pero por muy urgente que vaya, puede tardar un año perfectamente como mínimo. Y eso que todas las causas en las que hay un preso, van rápidas, tienen prioridad, carácter urgente", explica Manuel Iglesias Prada, del despacho Estudio Jurídico Luchana 9.

Con el juicio, a al menos un año vista de celebrarse, Dani Alves tratará de salir en libertad provisional bajo fianza, pero no lo tiene nada sencillo. "Riesgo de fuga, fuerte capacidad económica, no tiene vínculos con España y es de un país que no tiene acuerdo de extradición como Brasil", explica una fuente de la abogacía, que señala que el futbolista reúne todos los requisitos para que la jueza recele de dejarle salir de prisión ante el evidente riesgo de fuga.

Si finalmente Alves es acusado de agresión sexual, se enfrentará a una dura pena de cárcel. "No sabemos si la obligó a hacer una felación, si hubo introducción de pene o manos... pero va a ser una acusación de agresión sexual. La pena de prisión puede ir desde 4 a 14 años, un arco muy grande", explica una fuente judicial.

Más contundente –y preciso– se muestra Juan Gonzalo Ospina: "Pueden ser 12 años de prisión", dice como una primera impresión. "Es una agresión sexual en toda regla", dice sobre la acusación. "Va de 4 a 12 años de prisión, pero se puede introducir incluso algún agravante y que sean 15", añade el letrado.