El gesto de apoyo de Joana Sanz, mujer de Dani Alves, ante la declaración del futbolista por presuntos abusos sexuales: "Juntos"

Dani Alves ha acudido este viernes por la mañana a la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Les Corts de Barcelona para declarar ante el presunto delito de abusos sexuales por el que está detenido.

El futbolista ha sido trasladado hasta la Ciutat de la Justicia de Barcelona, donde pasará a disposición judicial y, tras ello, el juez dictará su decisión sobre su situación provisional mientras se sigue investigando sobre el caso.

El brasileño ha negado rotundamente este suceso ocurrido en la noche del 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona, donde, supuestamente, realizó tocamientos sin consentimiento a una joven por debajo de su ropa interior.

Su mujer, Joana Sanz, se ha mantenido a su lado desde que salió la acusación y confía plenamente en su marido. Así lo ha dejado ver a través de sus historias de Instagram.

La modelo ha publicado una fotografía en la que muestra las manos de ambos entrelazadas, acompañando este gesto con un mensaje que dice "juntos" en inglés.

El mensaje de apoyo de Joana Sanz a Dani Alves. JOANASANZ / INSTAGRAM

"Yo sé quién es mi marido, sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. He visto muchas veces como mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy", fueron las declaraciones que Joana Sanz ofreció en Y ahora Sonsoles hace unos días apoyando a Dani Alves.