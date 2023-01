Dos hombres en coche vigilan desde hace días la casa de Violeta Mangriñán: "Tengo miedo"

Violeta Mangriñán ha denunciado que dos hombres se pasean en coche desde hace días cerca de su nueva casa. Según señala la influencer en sus stories de Instagram, un coche negro lleva días vigilando su casa, sobre el que dan vueltas.

Según cuenta Violeta, su hermana Lila salió a pasear a Canela, la perrita que tiene en común con Fabio, vivió un tenso momento. "Ayer mi hermana se quedó a dormir conmigo y pasaron cosas de las que no me he enterado hasta hoy. Llevamos días viendo un Audi negro ranchera dando vueltas por mi casa, vigilando y observando mi casa. Mi hermana anoche salió a pasear a Cane mientras yo estaba haciendo cosas con Gala, vio pasar el coche y decidió hacerle una foto ID para tener registrada la matrícula y el conductor", revela Violeta.

Entonces, "el conductor se dio cuenta y dio marcha atrás a toda leche y le dijo a mi hermana,: '¿por qué me sacas una foto al coche? ¿Acaso tienes miedo'? Mi hermana con un par le contestó: 'no, yo no tengo miedo y tú'?", sigue contando la influencer. Acto seguido, su hermana "se fue corriendo a la garita de la seguridad de la urbanización y les dio la matricula, pero aún así no se quedó tranquila...".

Tal y como desvela la televisiva, "entró en casa y no me dijo nada porque yo ayer estaba muy mal, llamó a mi padre y a Fabio, hoy me enteré porque Fabio me lo contó al terminar el rodaje, nadie me lo quiso contar nada hasta ahora".

Por eso, sigue relatando en sus stories Violeta, hoy su padre "fue a la guardia civil" y dio la matricula, por lo que está al tanto. "Aún así, yo tengo miedo. El coche llevaba días rondando mi casa, los jardineros me avisaron el otro día y yo se lo conté a mi hermana hace días, justo mi hermana pudo hacer la foto gracias a Dios. Aún alucino con lo valiente que fue mi hermana y con la continencia que tuvo, aguantó y no me dijo nada".

Además, Violeta da detalles de cómo son esas personas que rondan su casa. "En el coche iban dos hombres, siempre van dos hombres, y por lo que me cuenta mi hermana, por la forma de hablar no eran españoles... El tío le dijo a mi hermana: 'somos vigilantes de la zona'. Cuando el coche se alejó, mi hermana fue corriendo con la perra en brazos a las oficinas de los seguridades de la zona".

"Evidentemente no eran vigilantes", desvela la empresaria. "Los vigilantes de la zona llevan coches patrulla con sirenas y el logotipo, ellos iban con un coche particular, al contarles mi hermana lo 3 sucedido, fueron ellos los que nos dijeron que llamásemos urgentemente a la guardia civil y mi padre hoy fue personalmente al cuartel. Evidentemente no es nada relevante, y gracias a Dios no ha pasado nada, pero bueno, estamos al tanto y agradecidos de que a mi hermana no le haya pasado nada estando sola con Cane de noche", zanja.