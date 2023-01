Violeta Mangriñán comparte imágenes de cuando era pequeña y sus seguidores resaltan el gran parecido de su hija Gala con ella

Para Violeta Mangriñán, estas últimas semanas están generando en su vida una continua afluencia de emociones. La influencer acaba de mudarse a su casa de Valencia -con la que llevaba dos años entre manos- y esto ha supuesto para ella y su familia una nueva etapa.

Esta es la ciudad natal de la que fuera concursante de Supervivientes, un motivo de peso por el cual ha decidido construir su vivienda allí. Además, toda su familia vive en la capital valenciana, con lo cual, ahora va a poder disfrutar de más tiempo con sus más allegados.

A la hora de abrir las cajas de la mudanza y empezar a decorar su nuevo hogar, Violeta Mangriñán se ha topado con un álbum de los recuerdos y ha querido compartir algunas de las imágenes con sus seguidores.

"De ayer, mini yo", es el texto con el que la creadora de contenido acompaña a seis fotografías de cuando era pequeña, en las cuales se deja ver con su hermana, su abuela, su madre y hasta llorando mientras recibe un regalo sentada en las piernas de Melchor.

Estas imágenes han generado que una parte de sus seguidores comenten el parecido de la valenciana con su hija Gala: "Parece Gala en la primera foto", "La bebé de la primera foto es la viva imagen de baby Gala", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Pero hay otros que este parecido lo encuentran con Fabio Colloricchio, pareja de Mangriñán y padre de la pequeña: "Siento no estar de acuerdo con otras opiniones, pero Gala se parece muchísimo a su padre salvo los ojos que son claritos", "Gala se parece a su padre clarísimo, los ojos no, pero es un mini Fabio", "¡Habría que ver a Fabio de peque también! A mi se me parece a él".

De hecho, hay algunos que consideran que Gala no se parece ni a su madre ni a su padre, sino a Lila Mangriñán, hermana pequeña de la que fuera tronista de Mujeres y hombres y viceversa.

Opiniones divididas, pero todas ellas guardan un mensaje en común: "Todas las fotos son preciosas", apuntan varios de los seguidores. En cuanto al parecido, habrá que esperar a que la pequeña Gala crezca un poco más para apreciar a quién se va pareciendo con los años.