Silvia Jato es uno de los rostros más amables de la televisión. Soñadora empedernida, ha presentado con éxito concursos, programas de información y entretenimiento. Desde esta semana descubre talentos en La la la, el nuevo talent musical de Telemadrid.

Cantar mal no significa nada, hay muchos artistas que no lo hacen especialmente bien…Es que muchas veces no es tan importante la aptitud como la actitud. Hay gente que no tiene una gran capacidad, pero arrasa. En cambio, gente con una técnica infinitamente mejor no llega al público. Por eso creo que el atrevimiento y la osadía son muy importantes. Hay que luchar por los sueños.

¿Qué tal canta usted? Yo canto en el coche, porque pienso que nadie me escucha. Si lo hago en la ducha tengo al vecino y no es cuestión.

Su regreso a la televisión era muy esperado… Lo hago con un formato en el que me siento muy a gusto. Poder premiar a las personas, facilitar que cumplan su sueño es fantástico. Es un programa transparente, inocuo y que me parece fundamental en una televisión autonómica.

No hay trabajo menor. No, para nada. Además, es que yo me siento muy polifacética, me siento renacentista de la televisión, soy como Leonardo Da Vinci. He hecho de todo, trabajo cuando quiero en este medio porque también hago otras cosas. Mi vida es muy intensa y cada día es diferente y me encanta reinventarme.

¿Por qué cree que la gente piensa que si no está en televisión no existe?Porque el ser humano es envidioso y en España tenemos la necesidad de buscar el cómo desprestigiar a la persona que tienes delante. La envidia es destructiva.

A pesar de ello, ¿siente que la han encasillado?

Sí, por supuesto. Me ha pasado con Pasapalabra. Han pasado muchos años, pero sigo siendo la presentadora de Pasapalabra. Y eso que he hecho programas como el Boas Tardes o La Mañana de la 1, pero es muy complicado que entiendan que un comunicador puede ser versátil.

Usted es tan versátil que hasta fue Miss.Sí, tengo más títulos que la Duquesa de Alba. Fui Miss Nacional, Miss Fotogenia, Primera dama de Miss Europa, Miss Simpatía…



Es usted la confirmación de que belleza y talento pueden ir perfectamente unidas…Sí. Y eso, precisamente, provoca envidia.

¿Considera que ha sido muy envidiada?Me he sentido perjudicada por culpa de la envidia. Para la gente no es cómodo tener delante a una persona que pueda ser bella y pueda tener talento o una buena capacidad intelectual. Cuando sucede algo así me produce verdadera tristeza porque el ser humano demuestra pobreza mental. En mi caso he tenido que demostrar, seguramente con más esmero, la capacidad intelectual que tenía.



Lo ha presentado casi todo, ¿hay algún programa que rechazaría?La crónica social tratada mal no la hago. No me siento cómoda, no valgo para eso, para hablar de alguien o criticarlo. Respeto mucho el trabajo de los periodistas y comentaristas del corazón, pero me cuesta mucho. Con esto no quiero decir que no puedo moderar una tertulia respetuosa, como lo hice en TVE, pero no podría compartir plató con gente que destripa a la gente sin fundamento y de manera sensacionalista para ganar audiencia.



¿Le afectan los comentarios sobre usted?Hay críticas que son para darles una medalla. He leído cosas que me han sorprendido por la imaginación y porque te ponen a caldo con arte. El insulto por el insulto no lo tolero, pero esas personas que se recrean en frases para hacerte ver que no te soportan, son dignas de alabanza.

En cualquier caso ha conseguido mantener una imagen bastante pulcra…#

Mi vida privada es mía. Me ha costado mucho, he protegido mi familia, a los míos. Considero que a la gente lo que le gusta es lo que haces. Me he dado cuenta de que no todo el mundo respeta y puedes pagar un precio muy alto.