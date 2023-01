Entrevista

Emma García es el resultado de la combinación perfecta de talante y talento. Lleva más de 20 años entreteniendo a los telespectadores con programas diversos pero con un nexo en común: el contacto con la gente.

Desde el pasado mes de octubre presenta en Telecinco el programa Fiesta, ¿qué balance hace de esta primera etapa? Muy satisfactorio. Estoy totalmente integrada. La productora, Unicorn, me lo ha puesto muy fácil. Son profesionales y muy humanos. Una combinación que, para mí, es necesaria y primordial. He descubierto a un equipo muy joven y con muchas ganas. Y con una líder maravillosa, Eva Espejo, a la que conocía como amiga de conciertos, pero no como directora. Y tiene la misma marcha, bondad, pasión, coherencia y respeto dentro y fuera de los platós. Es un lujo trabajar con ella. Y me he llevado otras sorpresas gratas que me hacen tener complicidades en plató.

Imagínese que tiene enfrente a un desconocido. ¿Cómo le diría quién es Emma García?No me gusta describirme, prefiero que cada cual saque sus propias conclusiones. Imagino que le saludaría, le diría mi nombre y entablaríamos una conversación. A ese desconocido le diría que ya habrá tiempo para conocerse e interactuar… Y si no, pues seguiremos siendo unos auténticos desconocidos.

Llegó por casualidad, pero para quedarse…Desde que empecé en televisión solo he estado fuera de los focos por vacaciones de verano y para dar a luz. Me siento una auténtica privilegiada por trabajar en aquello que amo.

Cuando mira atrás y observa todo lo que ha logrado en su carrera, ¿qué conclusión saca?Tengo mucho que aprender, pero también mucho que ofrecer. El pasado me saca una sonrisa, pero el presente es el que me pone las pilas. Y debo decirte que las tengo muy cargadas.

¿Y usted ha cambiado mucho?Claro que he cambiado. ¡Han pasado 20 años desde que empecé! De hecho, me encanta reencontrarme en Fiesta con actores, cantantes, personajes del corazón y tertulianos que pasaron por el saloncito de A tu lado. Es hacer un viaje al pasado que emociona mucho.

En el programa la he descubierto mucho más cercana de lo que me imaginaba, ¿cree que la gente la conoce realmente?No es algo que me haya planteado. Cada programa es diferente y siempre que inicias un proyecto pones un pedacito de ti. Lo que sí te puedo decir es que en ese sentido sigo siendo la misma. Siempre me he mostrado tal cual, aunque, claro, con más o menos reservas. De lo que no cabe duda es de que cuando estás cómoda te abres más.

¿No será que los años le han hecho más libre?Siempre he sido libre, pero es verdad que la edad es maravillosa porque te viste con un chubasquero para que nada te moje. Cumplir años te libera de miedos y complejos, pero hay que saber equilibrarlo… porque si no corres el peligro de pasarte de frenada.



La hemos visto emocionarse, incluso, con una canción… ¿Cuál es su favorita y por qué?La música me llega al corazón, me remuevo muchísimo y dejo que mis emociones fluyan. Es curioso, pero cada momento de mi vida tiene una banda sonora diferente, por lo que no podría escoger una como favorita. Sin embargo, With or Without You de U2 tiene un lugar destacado.



De alguna manera las canciones nos permiten tener ese hilo invisible con los que ya no están…Mi padre está muy presente en mi vida. En febrero se cumple un año de su marcha y cada día doy gracias por haberle tenido como ejemplo. No he podido tener un padre mejor.