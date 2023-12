No dejes que el frío te detenga: la solución para pies cálidos está en estos calcetines térmicos ¡ideales para este invierno!

En invierno, a pesar de abrigarnos con las mejores parkas, los jerséis de lana más cálidos o vestir con pantalones de pana, mantener los pies calientes es crucial para lograr una sensación de calor en todo el cuerpo. Por ello, es fundamental contar con un calzado que evite la humedad y con calcetines que proporcionen un verdadero aislamiento térmico. Además, es importante evitar un error común que, lejos de ayudarnos a mantener los pies cálidos, en realidad contribuye a sentir más frío. Nos referimos al uso de dos pares de calcetines, ya que al aumentar la presión sobre el pie con dos capas de tela, se puede obstruir la circulación sanguínea, reduciendo así la retención de calor. Contrariamente a lo que se pueda pensar, esta práctica puede generar una mayor sensación de frío.

Con solo un par de calcetines, puedes mantener tus pies abrigados en la mayoría de las situaciones. Sin embargo, cuando las temperaturas descienden considerablemente, como suele ocurrir en enero, es recomendable optar por calcetines térmicos o medias diseñadas para el esquí. Estas prendas especializadas no solo conservan la temperatura, sino que también aseguran que tus pies se mantengan cálidos sin necesidad de superponer varias capas de calcetines. Es importante destacar que los calcetines térmicos no son exclusivos para los esquiadores; de hecho, son una excelente opción para mantener tus pies calientes en la vida diaria, incluso si nunca antes los has probado.

Variedad de calcetines térmicos

El Corte Inglés tiene una gran variedad de calcetines térmicos ideales para llevar debajo de los vaqueros o, incluso, del traje porque se ajustan a la perfección a tu piel y no te molestarán con ningún calzado que lleves. Y, al contrario de lo que se pueda pensar, los calcetines térmicos no son necesariamente de un grosor superior a unos calcetines normales. Si quieres empezar por un modelo muy pro, este calcetín media con un tejido extraligero está diseñado para esquiadores, pero puedes probarlo. Lo mejor es que absorbe rápidamente la humedad gracias a tener tres capas. Y, la compresión que ejerce en tus piernas y pies hace que mejore tu circulación y se ajuste perfectamente sin las arrugas comunes tan incómodas de los calcetines.

Si buscas un modelo de alta gama, te recomendamos el calcetín medio con tejido extraligero diseñado originalmente para esquiadores, pero adecuado para diversas actividades. Lo destacado es su capacidad para absorber rápidamente la humedad gracias a sus tres capas. Además, la compresión aplicada en piernas y pies mejora la circulación y garantiza un ajuste perfecto sin las molestas arrugas comunes en otros calcetines. Mantente cómodo y bien equipado con la calidad de los calcetines térmicos de El Corte Inglés.

Compresión ligera para un ajuste sin arrugas y una mejor circulación. El Corte Inglés.

Pero, si quieres un modelo térmico más asequible para cualquier día de invierno, desde 20deCompras te recomendamos estos que atrapan el aire y retienen el calor eficazmente, gracias a su tejido thermolite de fibras huecas. Además, al igual que el anterior, es elástico y confortable, lo que impedirá que el calcetín se mueva. Por otro lado, si los compras ahora puedes hacerte con la promoción de tres pares al precio de dos.

Atrapan el aire y retinen el calor. El Corte Inglés

Los más económicos para los peques

Por último, no podíamos olvidarnos de los peques de la casa. Este modelo ayuda a mantener seco el pie de los más pequeños y a que no se mueva el calcetín dentro de sus botas o zapatillas para evitar rozaduras.

Con protección acolchada para la comodidad de los más peques. El Corte Inglés.

