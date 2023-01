Ghislaine Maxwell insinúa que Jeffrey Epstein fue asesinado en prisión

Ghislaine Maxwell, la amante y socia del magnate financiero Jeffrey Epstein, ha insinuado en una entrevista televisada a la cadena británica Talk TV que el multimillonario no se suicidó en prisión, sino que fue asesinado. La británica hizo estas declaraciones desde la cárcel federal de Tallahassee (Florida), en la que se encuentra tras ser condenada a 20 años por atraer a jovencitas a salas de masajes para que el estadounidense abusara de ellas entre 1994 y 2004.

Epstein fue hallado muerto en su celda en la cárcel de Manhattan el 10 de agosto de 2019 mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual. Su muerte fue calificada de suicidio, pero Maxwell aseguró este lunes en la entrevista no creer esa versión, según recoge Sky News.

En una entrevista para el programa de Talk TV Jeremy Kyle en directo: Ghislaine entre rejas, Maxwell afirmó: "Creo que fue asesinado. Me quedé anonadada. Después, no dejé de preguntarme cómo pudo ocurrir porque, hasta donde yo sé, él iba a apelar y estaba convencido de que lo protegía el acuerdo de no enjuiciamiento".

Tras estas declaraciones, la británica de 61 años añadió: "Honestamente, desearía no haberlo conocido nunca. Volviendo la vista atrás, desearía haberme quedado en Inglaterra. Dejando eso a un lado, intenté marcharme y empezar otro nuevo trabajo y seguir adelante desde finales del 98-99. Ojalá hubiera tenido más éxito al hacerlo".

Maxwell, hija de un magnate de los medios de comunicación y diputado, aseguró no saber entonces que Epstein era "tan horrible". "En aquella época tenía muchos amigos. Se llevaba bien con cualquiera que te puedas imaginar", agregó.

La foto del príncipe Andrés

La reclusa se pronunció también sobre la fotografía del príncipe Andrés -hijo de Isabel II- y Virginia Giuffre -la mujer que acusa al duque de haber mantenido relaciones sexuales con ella cuando era menor- y dudó de su autenticidad.

"Es falsa. No creo que sea real. De hecho, estoy segura de que no lo es... Nunca ha habido un original. Además, no hay ninguna fotografía. Solo he visto una fotocopia.