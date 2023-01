El príncipe Andrés pretende reabrir su caso y anular su acuerdo con Virginia Giuffre

A pesar de las críticas que recibió por llegar a un acuerdo, Virginia Giuffre lo tuvo claro en aquel febrero de 2022: ella se llevaba la millonaria indemnización y el reconocimiento público del daño causado y, sí, tal vez el príncipe Andrés no pisase la cárcel, pero nada podía evitar ya que todo el mundo -y los propios británicos así lo han demostrado en sus encuestas- le considerase un depredador sexual de menores. Sin embargo, el duque de York ha esperado todo este tiempo para comenzar su contraataque.

El hermano del rey Carlos III de Inglaterra sabe que, hoy por hoy, el monarca no tiene intención de revocar la decisión de su madre, Isabel II, de vetarle y alejarle de la familia real británica, por lo que necesita limpiar completamente su nombre, porque aunque socialmente es algo muy complicado teniendo en cuenta su amistad constatada con pedófilos y tratantes como Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, judicialmente puede haber una nueva brecha.

Este giro de los acontecimientos lo ha protagonizado la propia Virginia Giuffre: ella ha retirado una demanda por difamación queinterpuso contra el abogado y profesor estadounidense Alan Dershowitz, reconociendo que pudo haber cometido un error al identificarlo y acusarlo de abuso dentro de la trama de la red de Epstein.

Es por ello que el duque de York y sus abogados estadounidenses, Andrew Brettler y Blair Berk, están contemplando la posibilidad de que Giuffre también se retracte de sus acusaciones contra él y que le implicaron en el caso Epstein, dado su error de identificación. "Puedo decirles con total certeza que el equipo del príncipe Andrés ahora está considerando nuevas opciones legales", ha confesado una fuente al diario The Sun.

A ello habría que sumar las últimas declaraciones de Ghislaine Maxwell desde prisión, donde ha afirmado que no solo no recuerda haberle presentado a Virginia sino que la fotografía que existe de ellos es falsa, si bien esto no ha sido contrastado.

Por todo ello, el príncipe Andrés está dispuesto a deshacer el acuerdo al que llegó con Virginia y por el que no pisó la cárcel, habiendo recaudado ya alrededor de 10 millones de libras (unos 11 millones de euros) para dar comienzo a un nuevo proceso en los tribunales. Eso sí, en ese caso, si pierde el juicio, quien está octavo en la línea de sucesión al trono podría acabar sus días entre rejas.