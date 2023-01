La comercializadora puntera en innovación digital acelera su crecimiento

Con el objetivo de seguir creciendo y fortalecer su negocio digital, Alayans afronta una nueva etapa. Desde el pasado 1 de enero, ha incorporado todos los servicios publicitarios que gestionaba la comercializadora Bluemedia. Esta absorción supone un refuerzo trascendental de cara a los editores y a todos los agentes del mercado publicitario, ofreciendo un paquete de servicios y soluciones mucho más completo bajo una misma marca.

El propósito que hay detrás de esta operación es convertirse en la comercializadora "con el perfil más tecnológico y con mayor innovación digital que hay en el mercado", afirma el Director General, Joan Alegre, que considera que, además de aumentar la carta de servicios de Alayans, esta operación va a permitir "tener una interlocución única con el cliente y con las agencias a la hora de ofrecer todos nuestros productos". Por su parte, el Director Comercial, Emilio Rojo, explica que "esta decisión está enfocada a simplificar nuestra carta de presentación en el mercado y acceder al mismo de una manera aún más fluida".

Los mejores servicios



Esta plataforma tecnológica y publicitaria impulsada por Grupo Henneo (20minutos, Heraldo, LaInformación, Cinemanía y Mujer.es) ya cuenta con una audiencia consolidada con las más de 50 cabeceras que forman parte de esta alianza. Esto ha sido posible gracias a la labor de sus socios fundadores: Grupo Joly, El Progreso, Edigrup, Serra, Diario de Navarra, Segre, Diario de León y La Gaceta de Salamanca.

La unificación bajo una misma nomenclatura, imagen y compañía, también responde a la necesidad de brindar soluciones a los editores, acompañándolos en "la transformación digital que acometan con nuestras herramientas tecnológicas punteras", indica el Director Gerente, Pablo Rodés.

"Acompañamos a los editores en la transformación digital con nuestras herramientas"

Ahora, ofrecen al mercado y a los anunciantes "soluciones 360 para la consecución de los objetivos en las campañas y el mejor entorno en el que encontrarse seguros", apuntala Directora de Estrategia Comercial Digital del proyecto, Elena Manterola.

Presentarlas al mercado de forma conjunta "facilita la interlocución uno a uno, ya que al final estamos ofreciendo un único servicio y un único producto, con una calidad estándar, en todos los medios que representamos", estima el Director de Operaciones, Rafael Martín.

Grandes audiencias



Alayans ha alcanzado una audiencia total de 22 millones de usuarios y más de un millón de lectores en medios impresos, afianzándose como un entorno seguro, fiable y totalmente transparente para los editores.

Alayans presenta una imagen renovada con un logotipo distinto y un nuevo color de marca. Jorge París

No obstante, estas cifras no se han conseguido de la noche a la mañana: "Esto no nace desde hace cinco días, sino que una gran parte de lo que aporta Henneo a la alianza es todo el bagaje que ya tenían con 20minutos, Heraldo y el resto de regionales", valora Martín. Al hilo, Joan Alegre agrega que los anunciantes "llevan confiando en ellos desde hace 15 años. Este acuerdo hace que crezcamos mucho digitalmente y que compitamos en herramientas, audiencias y equipos".

Aporte diferenciador



El camino trazado por la Dirección General de la empresa para estar entre los mejores grupos de comunicación está marcado por el afán de convertirse en punteros en innovación y tecnología: "Tenemos 13 desarrolladores para cubrir todas las nuevas tecnologías e implantar todos los desarrollos que necesiten los editores. Es una opción única en el mercado, ningún otro grupo editorial tiene esta capacidad tecnológica", señala Rodés.

"Ofrecemos una opción única en el mercado por nuestra capacidad tecnológica"

Pese al considerable crecimiento que ha experimentado Alayans en los últimos años, Elena Manterola destaca además la cercanía "con todos los editores de la alianza, gracias a nuestro contacto directo con todos los grupos editoriales de estas cabeceras".

Nueva etapa, nuevas metas



Gozar de una buena salud en un mercado tan cambiante y mostrar una imagen fiable a los anunciantes solo es posible si tienes las herramientas adecuadas para adaptarte a las nuevas tendencias. A corto plazo, "afianzarse en el mercado publicitario en los 150 grandes clientes que invierten en publicidad, crecer en soluciones de innovación y tecnología y seguir creciendo a este ritmo" es, según Joan Alegre, el objetivo marcado.

"Los grupos editoriales tenemos que ser conscientes de que van surgiendo nuevas plataformas y nuevos medios de conectar con la audiencia, así que debemos tener una actitud constante de mejora en formatos y experiencias del usuario", subraya Rojo.

Ante los retos presentes y futuros, Joan Alegre se muestra optimista: "Estamos preparados para innovar y para todas las novedades que van a venir. La clave va a estar en la tecnología y nuestro grupo está plenamente capacitado y preparado".