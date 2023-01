Recuperan un vídeo de Sebastián Yatra en el que rompía una foto de Aitana y Miguel Bernardeau

El pasado mes de diciembre fue un mes de sentimientos encontrados. A la vez que se estrenaba la serie La última de Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau, el país se conmovía por la ruptura de la pareja, quienes no quisieron dar más detalles al respecto. Desde entonces, una burbuja de especulaciones y rumores se originó en torno a las posibles causas del fin de esta historia de amor.

La buena química entre la exconcursante de Operación Triunfo y el cantante colombiano Sebastián Yatra dieron lugar a la posible vinculación sentimental. Aunque después de su ruptura con el actor, Aitana ha viajado con el artista a Londres y Los Ángeles y han sido fotografiados compartiendo tiempo juntos, ninguno de los dos ha confirmado su estrecha relación.

El revuelo sobre la posible relación entre ambos coaches de La voz kids ha sacado a la luz las hemerotecas audiovisuales de los dos artistas, con el fin de buscar pruebas que confirmen las especulaciones. Así, se ha rescatado un challange de la cadena de radio Los40 del pasado mes de julio en el que el colombiano rompía en pedazos una fotografía en la que la expareja aparecía dándose un beso.

El reto consistía en desprenderse de una imagen de Camilo y Eva Luna o una instantánea de la pareja española. Yatra tenía una buena amistad con Camilo y Eva Luna, sin embargo, apenas conocía a Miguel Bernardeau. Por esta razón, el artista decidió romper la fotografía de la segunda pareja. Un gesto que, en el aquel entonces no era más que un mero juego y que, ahora, tiene un gran significado para muchos.

Esto no es todo. También se ha recordado la canción Cristina, compuesta por el colombiano poco después de conocer a la catalana. Concretamente, se habla de una estrofa de la canción en la que Yatra hace alusión a las edades que ambos tenían cuando se conocieron: "Solo te importó que te tratara bien, tú de 19 y yo de 23".

Por último, un usuario ha recuperado un vídeo en el que tanto Aitana como Yatra cantan a todo pulmón la melodía TBT, una colaboración que el colombiano hizo con Rauw Alejandro y Manuel Turizo.

La vida a veces es muy surrealista jajajaja pic.twitter.com/Bam3vudaoi — Demix (@Demista11) January 17, 2023

"Aléjate, es mentira, mejor quédate, yo me veo contigo", entonaron ambos a la vez que Yatra señalaba a Aitana en esta última parte de la frase. "No puede ser que seamos solo amigos. Estás con alguien que no puedes amar, pensando en mí cuando lo vas a besar. Explícame cómo le haces, probablemente pase, que eso fracase", fue la parte de la canción que los dos cantaron desde el coche.