Los hermanos y la exmujer de Dani Alves, muy afectados, defienden al jugador: "Están haciendo con él una trampa"

La familia de Dani Alves ha reaccionado públicamente tras la detención del futbolista por la presunta violación a una joven en un local de ocio nocturno de Barcelona.

Si nada más conocerse la noticia era su mujer, Joana Sanz, la que manifestaba con una fotografía en sus redes sociales el apoyo incondicional a su chico, este domingo fueron los hermanos de Alves y su exmujer (actualmente su agente y la persona que administra todos sus bienes) los que dieron su opinión en Fiesta.

El programa de Telecinco, presentador por Emma García, consiguió el testimonio de Dana Dinorah, exmujer del futbolista madre de sus hijos: "Dani jamás haría esto. Te lo digo porque le conozco desde hace 22 años. Me parece que es una pesadilla y que no esta pasando", le defendió.

Preguntada por cómo vive Dani Alves los primeros días en prisión, dijo: "No he tenido acceso a él. Sé que esta triste, pero está bien y haré lo que haga falta para ayudarle. Es un shock y para mis hijos, que son adolescentes y lo están pasando muy mal. Su familia está agobiada porque quieren verlo y no pueden acceder a él. Su abogada me dice que está trabajando en el caso".

Además, el programa pudo hablar con los hermanos del futbolista, que se muestran descontentos con su abogada y han pedido un cambio. Entre lágrimas, uno de ellos, Junior, confiesa que está viviendo un infierno. "No aguanto más. Están haciendo con él una trampa. Están pasando el límite. Está prohibido visitarle", dice entre lágrimas el familiar del futbolista en una conversación telefónica con el programa.

Alves pide cambiar la versión

Dani Alves ha solicitado una nueva declaración ante la jueza encargada de su acusación por la presunta violación a una joven en un local de ocio nocturno de Barcelona. Dani Alves, en una entrega de premios. (ATLAS)

Alves ha solicitado una nueva declaración ante la jueza encargada de su acusación por la presunta violación a una joven en un local de ocio nocturno de Barcelona. Hasta el momento, el exjugador culé ha aportado varias versiones sobre lo ocurrido en la noche del 30 a 31 de diciembre de 2022, lo que ha favorecido su ingreso en prisión provisional sin fianza.

En sus primeras declaraciones, las que difundió en un vídeo que envió a Antena 3, Alves aseguró no conocer a la joven de 23 años que denunció el presunto ataque sexual. Sin embargo, el exjugador culé ha variado notablemente esta información, pues luego añadió que sí mantuvieron relaciones sexuales y, en última instancia, que fue la joven la que se abalanzó sobre él.

Dos noches ha pasado ya el deportista -despedido del hasta ahora su club, el Pumas mexicano- en el Centro Penitenciario de Brians 1 de Barcelona, donde ingresó el pasado viernes por riesgo de fuga y existencia de indicios que le incriminan en el caso, entre ellas esos cambios notables en su descripción de lo acontecido.

Las pruebas más sólidas de la investigación de los Mossos d'Esquadra, como la sólida declaración de la presunta víctima, su parte médico del día de la supuesta agresión y las averiguaciones extraídas de las cámaras del local, chocan frontalmente con los datos aportados por el futbolista, que este domingo habría insistido en volver a relatar lo ocurrido en la discoteca Sutton.

A los datos que le incriminan, se unen también las versiones de varios testigos presentes en el local el día de los hechos. Un camarero, las acompañantes de la joven, y un amigo del futbolista han aportado datos que pueden determinar el rumbo de un caso en el que el futbolista se enfrenta a una pena de entre uno y doce años de prisión.