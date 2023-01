Cristina Pedroche desvela los síntomas de su embarazo: "Todos me dicen que volveré a sentirme yo, pero, de momento, no"

Hace una semana, el 15 de enero, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz celebraban el cumpleaños del chef. Por ello, la colaboradora de Zapeando aprovechó para dedicarle un emotivo mensaje de felicitación por sus 43 años.

"Feliz cumpleaños, marido. Mi equipo, mi compañero, mi amor, mi confidente, mi amigo, mi amante, mi vida… Te deseo lo mejor en tu día y en todos los que vienen… Ahora sí que sí, ¡lo mejor está por llegar!", fue el mensaje que compartió la televisiva junto a una foto del cocinero, arrodillado, dándole un beso en la tripita de embarazada.

Precisamente de eso ha hablado en las últimas horas la vallecana, que ha reflexionado en sus redes sobre los primeros síntomas como consecuencia de su nuevo estado.

Cristina Pedroche. INSTAGRAM CRISTINA PEDROCHE

"¿Cómo puedo estar todo el día tan cansada? ¿Cómo puedo tener todo el rato sueño pero dormir fatal?", se pregunta -y pregunta, a la vez, a sus fans- en sus stories de Instagram junto a una imagen en la que aparece agotada en un sofá.

"Todo el mundo me dice que ahora viene la mejor parte y que volveré a sentirme yo pero de momento…..no", termina Pedroche. Unos síntomas que, no obstante, y tal y como ella ha ido narrando en los últimos días, no le quitan la ilusión. "Me toco la tripa y sonrío", ha dicho rotunda.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz están deseando que llegue "el mejor de sus guisos", que se está cocinando "a fuego lento". Con la futura bienvenida del bebé, la reconocida pareja se adentrará en la aventura de la paternidad por primera vez.