Jennifer López desvela algunos secretos de su boda con Ben Affleck

Jennifer López atraviesa una de las épocas más felices e inspiradoras de su vida. La segunda oportunidad que se ha dado con Ben Affleck 20 años después de su primera ruptura, que fue profundamente traumática, colma de alegría a la artista, que ha contado ahora algunos detalles de la boda con el actor.

Ha sido en una entrevista con Jimmy Kimmel, donde la estadounidense ha recordado que llegó a pensar que su enlace no se celebraría, ya que le rondaban fantasmas del pasado. Afortunadamente, el actor le aportó la calma necesaria en esos momentos. No sé si la gente lo sabe, pero se suponía que íbamos a habernos casado hace 20 años. Y, como entonces todo se vino abajo, esta vez tenía un poco de estrés postraumático", fue la forma en que la del Bronx rememoró esos días.

Entonces, Ben organizó un enlace sorpresa en Las Vegas. "Él fue quién planeó todos los detalles del viaje y del enlace, solo me pidió que estuviera lista", relató López, bromeando sobre que allí estuvieron hablando con otros novios que esperaban su licencia para poder casarse.

Hace unas semanas, ella misma recordó junto al productor y locutor de radio Zane Lowe, con quien ha conversado con motivo de su nuevo disco, This is me... Now, un trabajo muy especial para ella, pues está estrechamente ligado con su relación con Ben, cómo vivió la ruptura, hace veinte años, con el actor.

El nuevo álbum de la intérprete es un guiño a su disco This is me... Then, que llegó en el año 2002, cuando la artista disfrutaba de una relación con el actor. Tras este proyecto, en 2004, la pareja rompió su relación y canceló su boda, lo que fue bastante duro para la artista, que ha confesado a Lowe cómo se llegó a sentir.

"Fue muy doloroso romper", recordó, apostando por la sinceridad: "Una vez que cancelamos la boda hace 20 años, fue la angustia más grande de mi vida y, sinceramente, sentí que me iba a morir".