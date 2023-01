Jennifer Lopez confirma que ella tendría que haber estado con Madonna y Britney Spears el día que se besaron

De haber estado, seguramente la realización no habría ninguneado de esa forma al tercer vértice de aquel triángulo. La ceremonia de los premios MTV Music Video Awards de 2003 se recuerda especialmente por ese momento en el que Madonna besó a Britney Spears. Sin embargo, acto seguido la diva se giraba y le daba otro morreo a Christina Aguilera, su otra acompañante en el escenario, si bien lo que el mundo vio fue la cara del hasta hacía poco pareja de Spears, Justin Timberlake, en lugar de ese segundo beso.

Sin embargo, hoy el mundo -a través deTwitter- se habría mosqueado si no se hubiese enseñado no solo el de Aguilera y Madonna, sino de quien estaba previsto que fuesen esos otros labios, pues Jennifer Lopez acaba de revelar que era ella quien tenía que haber ocupado ese tercer lugar en el show, aunque finalmente no pudo estar presente en la ceremonia.

Ha sido en una entrevista con E!Online en el que la artista neoyorquina de 53 años, que está promocionado el lanzamiento en Prime Video el 27 de enero de su película Shotgun Wedding con Josh Duhamel, ha confirmado el rumor que venía circulando desde entonces.

Según dichas habladurías, ella fue la primera opción para aquella mítica actuación con la Reina y la Princesa del Pop. "Sí, es totalmente cierto", ha contestado JLo ante la pregunta, aunque de forma inmediata daba la explicación de por qué nunca llegó ocurrir.

"Estaba filmando una película en Canadá y nos habíamos reunido, ella [Madonna], Britney y yo para hablarlo en su casa", ha explicado la actriz y cantante de éxitos como On the floor o El anillo. "Y sencillamente es que yo no podía dejar el rodaje de la película y, como yo no podía hacerlo, supongo que consiguieron a alguien… ¡Convencieron a Christina Aguilera para que lo hiciera!", ha añadido.

Lopez también ha puntualizado que han hablado "sobre eso mismo" entre ellas con el tiempo. "Adoro a Madonna. Soy una gran admiradora. Siempre lo he sido", ha finalizado la artista, quien ya se puede decir que debería haber recibido ese segundo beso. Eso sí, por ahora, ni Madonna ni Britney ni Aguilera han hecho declaraciones al respecto.