El debut de Jennifer Coolidge en TikTok ha impresionado a Jennifer Lopez

Solo hay una estrella capaz de hacer sombra a la mismísima Jennifer Lopez, y esa es su tocaya Jennifer Coolidge. The White Lotus ha dado una segunda y merecidísima vida a la carrera de la actriz y ha demostrado a los millennials que esta es mucho más que la madre de Stifler en American Pie.

Coolidge, que acaba de alzarse con el Globo de Oro por su trabajo en la segunda temporada de la ficción de Mike White, vuelve al cine con Una boda explosiva, la comedia romántica y de acción protagonizada por Jennifer Lopez, que llega el 27 de enero a Prime Video.

Coolidge no solo promete robarse todos los focos en esta nueva película, en la que interpreta a la suegra de Lopez, sino también en durante promoción. Para prueba, su primer vídeo en TikTok, en el que ha obsequiado a sus seguidores con un particular poema:

"Probando TikTok", escribe la actriz junto al vídeo en el que explica que este es su primer clip en la red social. "Estaba pensando en algo guay que hacer y creo que voy a recitar un poema que me gusta", asegura, antes de empezar a pronunciar la letra de la canción Jenny from the Block, uno de los temas más icónicos de Lopez.

Nada más acabar, mueve la cámara hacia un lado y enfoca a Lopez. "Me gusta, me gusta mucho", asegura esta, fingiendo asombro. Sin duda, las dos 'Jennys' se han llevado de maravilla durante el rodaje de Una boda explosiva y ahora se lo están pasando igual de bien en los descansos entre entrevistas.

En la producción, Lopez interpreta a Darcy, quien se va a casar con Tom (Josh Duhamel) en una boda para la que han reunido a toda su familia en Filipinas. Entre ellos, está la madre de Tom, interpretada por Coolidge. Sin embargo, la vida de todos los asistentes estará en peligro cuando, en medio de la celebración, los toman como rehenes.

A falta de ver a las dos actrices compartir aventura nupcial en la comedia de Prime Video, estamos deseando disfrutar de nuevos vídeos de Coolidge en TikTok, con o sin poema musical. Y si sale Jennifer Lopez, aún mejor.

