Broncano explica por qué no ha bromeado sobre la polémica entre Shakira y Piqué

Miren Ibarguren acudió este jueves como invitada a La Resistencia para promocionar la segunda temporada de Supernormal. Ahora bien, durante la entrevista, David Broncano confesó por qué no había hecho chistes sobre Shakira y Piqué ante la polémica que ha generado la canción de la artista con Bizarrap.

Tras una entrada al teatro en tirolina, Ibarguren se sentó en el sofá del plató y se fijó en los objetos que estaban encima de la mesa de Broncano. Entre ellos, la actriz se percató de la figura del 'caganer' del exfutbolista: "¡Uh, está Piqué! Habéis hablado ya de esto, claro". "No mucho", le respondió el presentador, quien pidió que pararan la música.

Broncano alentó a su invitada a que se mojara sobre el tema: "¿Tienes alguna apreciación? Comenta algo". "No, no. ¿Y tú qué opinas?", le preguntó entonces la intérprete, a lo que Broncano respondió: "Excelente central. Yo me llevo bien con él, claro".

Finalmente, Miren Ibarguren rehusó a pronunciarse y se limitó a decir que la gente ya había "comentado demasiado" y que como hay dos niños de por medio no iba a opinar. Por su parte, Broncano coincidió en la postura de la actriz. "Entre otras cosas, por eso tampoco he dicho nada. Da para muchos chistes pero he preferido no decir nada", aseguró.

Así, dio un giro a la conversación y se refirió a la buena estrategia de Bizarrap. "El que sí que pienso que es increíble es Bizarrap, que lleva meses esperando a que la gente se pelee y él diga 'yo ya tengo una música hecha para tu pelea", bromeó.

Cabe recordar que Piqué fue uno de los primeros futbolistas de primera división que acudió a La Resistencia cuando el programa estaba dando sus primeros pasos.