Miren Ibarguren le hace una 'cobra de mano' a Broncano en 'La Resistencia'

Miren Ibarguren fue la invitada de este jueves en La Resistencia, donde presentó la segunda temporada de la serie Supernormal, que se estrena en Movistar Plus+ el 26 de enero.

La actriz entró en el plató del programa saludando al público, ignorando la bienvenida que le estaba dando Broncano, recibiendo una 'cobra de mano' por parte de su invitada.

"¿Por qué me has hecho esa 'cobra de mano?", le preguntó el conductor del programa a la invitada, que le contestó defendiéndose: "No te he visto". El equipo de La Resistencia no dudó en poner la repetición donde se apreciaba el momento.

La madre de todas las cobras de manos. pic.twitter.com/u5gfWpY0SW — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 19, 2023

Al verlas, ambos sellaron las paces con un abrazo antes de comenzar la entrevista donde, aparte de la serie, hablaron de animales y sobre cuáles eran sus favoritos; o de las veces que Ibarguren posponía la alarma de su móvil antes de despertarse.