No esperes y ve al encuentro de tus clientes 'premium': la estrategia de Hoteles Riu que puede ayudarte a mejorar tus ventas

Volvemos a tener ganas de viajes. El Barómetro del Turismo Mundial muestra que el sector turístico está recuperando poco a poco sus cifras de negocio, pero todavía queda camino por recorrer. La Organización Mundial del Turismo calcula que será en 2024 cuando volvamos a ver datos similares a 2019. Si a esto sumamos que hay destinos que suponen una inversión considerable, las empresas que trabajan en el sector deben conseguir llegar a sus clientes potenciales de forma precisa y afinada. En la web de insights de Google, los expertos en marketing y métricas de la compañía destacan como ejemplo de éxito la estrategia de Hoteles Riu que, mediante la combinación de Inteligencia Artificial y datos propios, logró atraer a clientes de alto valor de EE.UU. a sus resorts del Caribe.

La cadena Riu decidió cambiar el enfoque de su plan comercial y, en lugar de esperar a que sus clientes llegaran a ellos a través de búsquedas con baja conversión, apostó por ir al encuentro de sus clientes premium con campañas discovery personalizadas en distintas plataformas de Google como el buscador, Gmail o YouTube. Y lo hizo con anuncios potentes dirigidos a una audiencia muy específica a través de aprendizaje automático. De esta forma la compañía multiplicó por 1,5 su tasa de conversión y duplicó sus ventas. Si quieres conocer las claves de la estrategia que ha llevado a Riu a establecer el mismo plan para el resto de sus alojamientos en todo el mundo, no te pierdas el artículo publicado en la web Think with Google.

