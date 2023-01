Los dardos de Bárbara Rey a Telecinco en su visita a 'Y ahora Sonsoles': "Les gané una demanda y nunca lo han dicho"

Tras años vinculada a Telecinco, Bárbara Rey es ahora mismo uno de los rostros más presentes en Atresmedia después de que en Atresplayer Premium se haya estrenado Cristo y Rey, serie centrada en su vida y en la del fallecido Ángel Cristo. Por ello, la exvedette está visitando diferentes programas de la cadena, y este jueves acudió a Y ahora Sonsoles, donde no dudó en hablar del canal competidor.

De su papel como comentarista de realities a sus visitas al Deluxe, pasando por su histórica "noche de amor" con Chelo García-Cortés, hay multitud de momentos que la actriz de 72 años ha protagonizado en Mediaset. Sin embargo, ha sido el grupo de comunicación de San Sebastián el que ha creado la ficción sobre su vida, protagonizada por Jaime Lorente y Belén Cuesta.

Sobre esta serie, Bárbara Rey no tiene más que elogios, pues considera que, después de tantos años hablando sobre ella en los programas, en este proyecto han hablado con ella y han mostrado su vida de forma diferente a esos formatos.

"Habla todo el mundo de mí, escriben libros, dicen, comentan en un programa de televisión... Si ven que eso da audiencia, me están machacando durante dos o tres meses y luego otra vez", criticó, probablemente en referencia a Telecinco y, en especial, al universo Sálvame.

"Cualquier cosa que pase, automáticamente salgo yo, porque como es un personaje importante...", añadió también al hablar sobre el rey Juan Carlos I. "Y últimamente han pasado muchas cosas en su entorno y ya estoy yo ahí".

"Todo el mundo viviendo de contar cosas de las que no tienen ni idea. Y algunos se creen que lo saben todo y no, ni muchísimo menos. De hecho, ha habido una demanda que yo gané el año pasado y nunca lo han dicho", confesó Bárbara Rey.

"A mí me pusieron verde, dijeron de mí de todo y dijeron una serie de cosas que yo había recibido, que no es cierto. Y yo les gané", aseguró la exvedette. "Para decirlo no hubo problema, porque eran todos los días. Pero a la hora de haberles ganado la querella que les puse, no han comentado lo más mínimo".

Por ello, considera que no es lo mismo esta serie, Cristo y Rey, que "ir a un programa donde solamente te están metiendo los dedos y te están provocando para que tú tengas que enfrentarte, porque te tienes que defender".