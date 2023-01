Anne Igartiburu, en 'El Hormiguero': "Twitch me pareció una experiencia nueva con la que flipé"

El Hormiguero concluyó la semana con la visita de la presentadora Anne Igartiburu, con la que Pablo Motos charló sobre el libro que acaba de publicar, La vida empieza cada día.

En él ofrece reflexiones y ejercicios sobre bienestar emocional para cada día: "En este libro, por ejemplo, hablo de las críticas que recibo al ser una persona expuesta al público, creo que son procesos para aprender", señaló la invitada.

Después de hablar del libro, el presentador le preguntó a su invitada sobre su ausencia en las Campanadas de RTVE después de 17 años: "La vida es así...", reconoció la presentadora.

"Todo pasa por algo, no pude decir que no porque Twitch me pareció una experiencia nueva con la que flipé. Me parecía un aprendizaje y una oportunidad que te regala la vida", afirmó Igartiburu.

Y recorddó que "Ibai Llanos fue muy cariñoso con nosotros, pero no le di ningún consejo para hacer la retransmisión, y él fue amoroso y cariñoso. Llegué, me puse el traje, nos dijo que hacer en todo momento, estaba muy amoroso y nos miraba con una cara de agradecido...".

Para concluir, la invitada quiso detacar que en esos momentos "solo podía darle las gracias por la experiencia, Ramón García y yo nos miramos y nos entendimos. Me pareció un lujo hacerlo".