Bigote Arrocet se conmueve por el delicado estado de salud de María Teresa Campos: "Lo siento mucho por ella"

El humorista Edmundo Arrocet ha reaparecido tras varias semanas alejado de las cámaras. Su regreso ha coincidido con el débil estado de salud en el que se encuentra María Teresa Campos y con el presunto topo, su chófer, Gustavo Guillermo. Ante esta situación, el actor ha dado su punto de vista al respecto.

En la inauguración de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), confesó a Europa Press que siente mucho el estado de salud en el que se encuentra la periodista. "Lo siento mucho por ella", afirmó y añadió que no se ha comunicado con ella, precisamente, por el bajón por el que está pasando. "Dicen que no está bien, para qué molestarla".

El argentino-chileno tuvo una relación con la presentadora de televisión que acabó hace ya "cuatro años", como él mismo afirmó. Los periodistas de Europa Press le preguntaron que si su relación con ella era un capítulo cerrado. Sin embargo, la respuesta de Arrocet dejó muchas dudas en el aire. "Es que la vida...cerrar capítulos es un tema...", expresó.

Respecto a la supuesta traición de Gustavo, el humorista no pronunció palabra. "Vengo llegando hace poco. No puedo contarte mucho y no quiero saber nada", expresó el hombre. Sin embargo, desveló que le resulta difícil creer que él hubiera grabado conversaciones comprometidas e íntimas de la familia.

Además, también se especuló que quizás Gustavo tuvo algo que ver en que pillasen al humorista entrando a un departamento acompañado de una mujer cuando era pareja de la periodista, "Se han dicho tantas cosas... Yo, personalmente de Gustavo no tengo nada que decir", dijo.