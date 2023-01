Adriana Ugarte desvela en 'El Hormiguero' que tiene un toro de 200 kilos... en su casa

Adriana Ugarte y Juana Acosta fueron las invitadas de Pablo Motos este miércoles en El Hormiguero, al que acudieron para presentar su nueva película, Lobo Feroz, que llega a los cines el próximo 27 de enero.

En este thriller, un policía y una madre que busca venganza cruzan sus caminos para desenmascarar al supuesto asesino que se esconde tras los brutales crímenes de unas niñas. Mientras, una modélica policía luchará contrarreloj para evitar que se cometan errores irreparables.

Adriana Ugarte y @juana_acosta nos presentan la película “Lobo feroz”, que se estrena el 27 de enero en cines #UgarteAcostaEH pic.twitter.com/ZEJwpDfXzO — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 18, 2023

Tras comentar algunas curiosidades del rodaje del filme, el presentador le preguntó a Ugarte: "¿Es verdad que tienes un toro en casa?". La actriz, entre risas, le contestó afirmativamente.

"Fuimos a comprar una casa en el norte y, como costumbre, muchas tienen en la parte de abajo una cuadra. Algunos ganaderos alquilan ese espacio para tener parte del ganado", contó la invitada.

Continuó diciendo que "justo coincidió la huelga de transportes y quedó un ternero que no pudieron vender. Lo adoptamos, tiene ocho meses y pesa 200 kilos. Le llamamos Bobó en plan bonito para que siempre fuera dulce, pero el juega a lo duro".

Motos le preguntó si defecaba mucho: "Sí, le limpiamos dos veces al día, he cogido una soltura con la pala... Pero también tenemos caballos, cerditas y cabras, también había dos gallinas, pero las mató un zorro que merodeaba por ahí".

Los despistes de Ugarte

El valenciano también quiso comentar un detalle de la personalidad de Ugarte: "Me han dicho que eres muy despistada... ¿Qué te pasó con un cantante superfamoso en un avión?".

"Viajaba a Los Angeles y, como es un vuelo tan largo me llevé unos apuntes porque tenía un examen. Había un chico con el pelo rizado al lado y empezamos a charlar sobre lo que íbamos a hacer allí", recordó la invitada.

Adriana Ugarte, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Cuando le dijo que él era cantante y que iba a dar un concierto, la actriz le preguntó: "¿Tienes un grupito? ¿Y qué tipo de música?". Entonces, él le regaló unas entradas para el concierto, pero Ugarte las rechazó.

"Le dije que no podía. Pero miré a mi alrededor y vi a mucha gente con camisetas negras, como de un grupo. Me conecté a internet y me di cuenta de que había estado hablando con ¡Andrés Calamaro!", exclamó.

"También en el AVE tuve un momento similar, ayudé a una chica porque se le cayó el equipaje de mano, después se sentó conmigo, me hablaba y tampoco la reconocí hasta que ella me dijo que era Mónica Naranjo", concluyó Ugarte.