Scholz promete más apoyo militar a Ucrania pero no menciona los Leopard pese a la presión de otros aliados

Olaf Scholz no se moja demasiado. "Seguiremos apoyando a Ucrania con amplios envíos de armas, en coordinación con nuestros socios", aseguró el canciller alemán este miércoles en el Foro de Davos, en una intervención en la que si bien reafirmó su respaldo a Kiev no mencionó directamente el desbloqueo de los Leopard que le vienen exigiendo otros aliados desde hace días; sí se abrió, no obstante, al envío de otros sistemas defensivos como los Patriots o los IRIS-T. Además, avisó que Occidente estará al lado de Zelenski "el tiempo que sea necesario". El dirigente germano asumió que su Gobierno no es el que envía "más armas" a Kiev, pero esgrimió que las que suministra son "de alta eficiencia".

Scholz recordó que tanto Alemania como Europa han tenido que adaptarse "a las nuevas realidades geopolíticas" tras la invasión lanzada por Putin y reivindicó que la ayuda económica de Berlín para Kiev alcanza ya los 12.000 millones de euros. Ese compromiso se mantiene. "Rusia ha fracasado en todos sus objetivos", prosiguió el líder germano, al tiempo que defendió el giro alemán en materia energética que le está permitiendo deshacerse de una dependencia rusa que se extendía ya durante más de tres décadas.

El canciller fue rotundo en ese sentido: "Alemania ha cambiado". Y lo ha hecho adaptándose, dijo, "muy rápido" al reto energético. "Como resultado, los precios de la energía han visto últimamente una gran caída. Nuestras medidas para reducir la carga de los ciudadanos, compañías y empresas están funcionando", expresó Scholz desde la ciudad suiza, al tiempo que incidía en que su país es ahora mucho menos rígido. La realidad, dijo, "muestra que Alemania puede ser flexible, podemos ser no burocráticos, y podemos ser rápidos".

Estas palabras de Scholz se dan, todas ellas, en un contexto muy complicado para Alemania. Primero porque recibe la presión especialmente de los Bálticos para que intensifique el envío de material militar a Ucrania, pero también porque ha tenido que cambiar de ministro de Defensa tras la dimisión de Christine Lambrecht, que renunció precisamente por errores relacionados con su política hacia Kiev. Este jueves jugará el cargo su sustituto, Boris Pistorius.

Pese a todo, el canciller ha tratado de lanzar una imagen de solidez durante su discurso. "Sí, el año pasado trajo un cambio fundamental para Alemania y Europa. Pero Alemania ha cambiado también de manera fundamental", insistió Scholz, antes de añadir que esa "transformación" tiene que conducir hacia una economía mucho más respetuosa con el clima. Ese cambio, dijo ante líderes empresariales, tiene que venir de la mano de la industria y de la implicación directa de las compañías, tras unos meses además en los que Alemania ha conseguido evitar una recesión que ya casi se daba por segura.

Por otro lado, Scholz clamó contra la discriminación que las empresas europeas puedan sufrir en Estados Unidos por la entrada en vigor en ese país de la ley de reducción de la inflación, que favorece los subsidios a las tecnologías limpias. Frente a eso ya la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la propuesta para un plan que plante cara a la medida de Washington. "Para seguir siendo competitivos, tenemos que hacer que la legislación europea sobre ayudas de estado sea más ágil y flexible", reclamó Scholz, de tal manera que "los inversores sabrán de antemano qué apoyo esperar y no tendrán que aguardar años después de sus inversiones para averiguarlo".