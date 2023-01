Tamara Falcó, desde el Polo Norte: "Espero que Íñigo no me falle"

Tras la conciliación, Tamara Falcó e Íñigo Onieva se fueron de vacaciones a Ivalo (Laponia finlandesa), en el Polo Norte, donde disfrutaron de unos días espectaculares, como así lo contó en su día la propia socialité.

Tantos días como cuatro, según señala Lecturas, que da declaraciones de la celebrity en exclusiva. "Espero que Íñigo no me falle", era el deseo de Tamara antes de coger el avión de vuelta a España respecto a esta segunda oportunidad con el empresario.

Además, la revista ofrece imágenes inéditas de su escapada a miles de kilómetros, donde se ve que la marquesa de Griñón vuelve a llevar el anillo de compromiso que le regaló su chico.

Fue la propia Tamara la que mostró a través de su cuenta de Instagram fotos del viaje, donde la pareja se muestra enamorada y dándose besos en el paisaje invernal. Los dos se muestran contentos y abrazados en una cabaña o al calor de una hoguera. Lo cierto es que están más unidos que nunca.

No es para menos teniendo en cuenta que era la propia Falcó quien recientemente hablaba de planes de boda. Y es que recientemente la joven contaba en la entrevista que concedió a Harper's Bazaar: "Yo tengo esperanza y estoy enamorada. Allá que voy, allá que voy… Me veo pasando por el altar en 2023 y he estado pensando que solo tengo seis meses para el vestido de novia".