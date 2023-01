Requisitos para solicitar las ayudas a la hipoteca destinadas a jóvenes en Madrid que ya están disponibles

El pasado mes de julio, el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunciaba el plan 'Mi primera vivienda' destinado a jóvenes que residen en la región que no cuentan con la cantidad suficiente para acceder a una hipoteca para la compra de vivienda, a pesar de tener solvencia económica.

En septiembre, el ejecutivo autonómico firmaba el convenio de adhesión del programa con las entidades bancarias interesadas. El objetivo de la iniciativa es aumentar la concesión de un préstamo hipotecario hasta el 95% del valor de la vivienda para menores de 35 años.

Ayudas para la adquisición de vivienda

Como recoge el portal especializado iAhorro, uno de los requisitos, además de la edad, es que las personas interesadas lleven, al menos, dos años residiendo en la comunidad. Por otro lado, el valor de la vivienda no debe superar los 390.000 euros y debe constituir su primera vivienda.

Los bancos que se han sumado a este plan ya han comenzado con los trámites para la concesión de hipotecas a jóvenes de la comunidad. En este sentido, desde iAhorro analizan cuáles son las condiciones que ofrecen Banco Santander, Ibercaja y CaixaBank, que ya anuncian las ofertas en sus portales web.

La Hipoteca Joven de Banco Santander

Banco Santander dispone en su oferta hipotecaria de la 'Hipoteca Joven' para aquellas personas que residan en la Comunidad de Madrid. No obstante, "no varía mucho de las que esta entidad ofrece para cualquier persona que no supere los 35 años", indican en iAhorro.

De esta manera, la entidad concede hasta el 95% "del menor de los valores entre la tasación y el precio de compraventa" sin que supere los 390.000 euros, al ser uno de los requisitos del programa. Asimismo, la persona interesada puede elegir entre solicitar un préstamo fijo o variable.

El titular o titulares tendrán que aportar el 5% del valor como "entrada" y tendrán que hacerse cargo de los gastos de gestión, que suelen ser el 10%. Por otro lado, deberán presentar un aval "que cubra los primeros cinco años del préstamo" y el plazo de amortización máximo será de 30 años.

La hipoteca de Ibercaja para 'Mi primera vivienda'

Ibercaja es otro de los bancos que se ha sumado al plan de la Comunidad de Madrid. La financiación que ofrecen para menores de 35 años es hasta el 95%, sin que supere los máximos establecidos. El plazo de amortización para su devolución en este caso es de 25 años.

Asimismo, "no hay comisiones de apertura ni por reembolso anticipado total o parcial", pero es necesario presentar una "garantía hipotecaria y personal". La entidad detalla que se trata de una oferta válida para sus productos hipotecarios a tipo fijo y variable.

Hipoteca Madrid de ImaginBank

CaixaBank, a través de su banca 'online', también se ha adherido al programa y ofrece un apartado específico destinado a jóvenes que vivan en Madrid. La financiación de este producto es de hasta el 90% y el plazo de amortización se fija en 30 años.

La vivienda deber ser "habitual y permanente" durante un plazo de dos años y uno de los requisitos exigidos por la entidad es que la persona solicitante debe ser titular de una cuenta con una antigüedad mayor a dos años. A diferencia de las otras dos entidades, en este caso no se puede contratar una hipoteca a tipo variable ni una mixta.