Calcula cuánto deberías estar ahorrando al mes según tus sueldo y circunstancias personales

Ahorrar parte de los ingresos que entran en la cuenta bancaria es un objetivo difícil en los tiempos actuales, sobre todo, porque se incrementan los precios y las facturas que suponen gastos básicos y fijos mes a mes.

Sin embargo, siguiendo unas recomendaciones y siendo realistas se puede conseguir ahorrar parte del dinero, dependiendo de las necesidades, los gastos y los ingresos de cada persona, para lo que hay que acogerse a los métodos de ahorro que más se ajusten a cada uno.

Ahorrar estableciendo porcentajes

En primer lugar, se puede intentar ahorrar con los métodos que funcionan mediante porcentajes, destinando una cierta parte de cada sueldo al ahorro. Estos métodos se pueden adaptar a cada persona, aunque lo cierto es que la mayoría de ellos tienen como estándar que se ahorre un 20% mensual de los ingresos. Obviamente, la cantidad de dinero ahorrado va a ser mayor cuanto más se ingrese con el sueldo.

Uno de los métodos más conocidos es la regla del 50-30-20. Este método indica que se debe destinar un 20% al ahorro, un 30% de los ingresos mensuales al ocio o caprichos y un 50% a las necesidades básicas. Hay personas que no van a poder llevar este método a cabo porque sus gastos mensuales básicos son superiores al 50% de sus ingresos, por lo que se pueden adaptar los porcentajes.

Ahorrar de manera progresiva

Si los porcentajes no se pueden adaptar a nuestro nivel de ingresos y de gastos mensuales, ya que hay familias o personas que no pueden ahorrar casi nada, se puede optar por uno de los métodos que se basan en ahorrar muy pequeñas cantidades de dinero, que van aumentando de forma progresiva.

Uno de ellos es el método de los 50 céntimos, con el que se pueden ahorrar casi 700 euros al año de manera sencilla, destinando cantidades pequeñas. Con esos 700 euros, se puede hacer frente a gastos imprevisto o se pueden dedicar a algún capricho o al ocio, por ejemplo, unas vacaciones.

Consiste en ahorrar 50 céntimos la primera semana del año, 1 euro la siguiente semana, 1,50 euros la siguiente semana y así sucesivamente. Se trata de ir añadiendo 50 céntimos más a lo añadido la semana anterior. La última semana habría que añadir 26 euros. De este modo, teniendo en cuenta que el año tiene 52 semanas, se acabarían ahorrando 689 euros a final de año.

Este método también se puede adaptar, por ejemplo, partiendo de 2 euros de ahorro la primera semana, añadiendo 4 euros la segunda semana, 6 euros la tercera semana... y 104 euros la semana 52. De este modo, se ahorrarían al año 2.756 euros.

Ahorrar una cantidad fija al mes

Por último, si no se quieren seguir los métodos de porcentajes o de ahorro progresivo porque no se adaptan a las necesidades familiares o personales de cada persona, se puede optar por destinar una cantidad fija de dinero todos los meses al ahorro, de tal modo que esa cifra no se pueda tocar en cierto tiempo, acumulando cada vez más dinero.

Muchas personas optan por tener una segunda cuenta bancaria. De este modo, cuando se les ingresa la nómina en la cuenta principal, transfieren una cantidad de dinero fija a la otra cuenta, un dinero que ya no se puede tocar en todo el mes.

Por ejemplo, si una persona cobra 1.500 euros al mes, dependiendo de sus circunstancias personales, puede transferir 500 euros a su otra cuenta, dejando 1.000 para gastar y 500 ahorrados. En caso de que un mes haya un gasto imprevisto o se quiera disfrutar de un capricho, habrá suficiente dinero en la cuenta secundaria para poder gastarlo.