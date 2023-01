La original idea del 50-30-20 para ahorrar dinero mensualmente

Son muchos los métodos que existen para ahorrar ciertas cantidades de dinero mes a mes, de tal modo que se pueda después hacer frente a gastos imprevistos o para darse algún capricho. Ejemplo de ello es el método 50-30-20.

Al contrario que otros trucos de ahorro, en los que cuesta saber qué cantidad de dinero reservar cada mes para que no sea desproporcional a nuestros ingresos y a nuestros gastos, este método del 50-30-20 es igual para todos, ya que funciona mediante porcentajes.

De hecho, los porcentajes de ahorro van a ser siempre los mismos tanto para las personas que ganen mucho dinero como para aquellos con nóminas más reducidas, de tal modo que en todos los casos el dinero destinado para cada ámbito sea proporcional.

Pasos para hacer la regla del 50-30-20

Esta regla es muy simple de utilizar. Solamente hay que coger el sueldo o los ingresos totales que entren en el hogar y dividirlos según los siguientes porcentajes:

50%: cubrir las necesidades básicas.

cubrir las necesidades básicas. ​30%: darse algún capricho mensual.

darse algún capricho mensual. ​20%: ahorrar.

Con este método se consigue ahorrar cada mes un 20% de los ingresos que entran al hogar, además de tener un mayor control sobre a qué se destina el resto del dinero que se gana mensualmente.

De este modo, dentro de ese 50% de necesidades básicas, que es el grupo de gastos más cuantioso al mes, se debe incluir todo lo relacionado con la cesta de la compra, con el dinero que se va en transporte para ir al trabajo, los gastos escolares o los gastos fijos mensuales, como son la luz, el agua o el alquiler, entre otras cosas.

Por otro lado, dentro del 30% se pueden incluir los gastos que suponen un capricho, como el hecho de salir a cenar a un restaurante, otros planes de ocio, comprar ropa nueva que no se necesite o viajar a algún sitio por vacaciones, entre otros.

Por último, el 20% no se debe gastar. Se puede tener una segunda cuenta bancaria en la que transferir este porcentaje de los ingresos mensuales para ir acumulándolos mes a mes y no tenerlos a mano, de tal modo que no se cuente con ellos a la hora de realizar otros gastos.