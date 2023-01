Ángel Martín llega al millón de seguidores y lo celebra a su estilo: "Mola, pero todo igual"

Ángel Martín sigue triunfando en las redes sociales, donde su informativo diario se ha convertido en referente para miles de fans. Miles y, a partir de ahora, millones, porque el presentador ha llegado a la mágica cifra del millón de seguidores en Twitter.

Él mismo ha dado la noticia en la misma red social, donde lo ha celebrado a su manera, con el tono y la ironía que le caracterizan. "Muchísimas gracias a todos los le habéis dado a seguir y habéis hecho eso posible. De repente me he dado cuenta de que, a lo mejor, si ese es tu sueño, yo ahora mismo tengo una información que es muy importante y que puede ayudarte. No pasa absolutamente nada cuando llegas al millón de seguidores en Twitter. No cambia nada. Mola, no te voy a engañar, pero todo igual, ¿vale?", asegura el cómico.

"Si te quedas sin leche, tienes que ir a por a comprar. Si no estás pendiente de la comida, se te quema. Todo es exactamente igual", argumenta el también escritor.

"Cambia el número. Te lo digo por si es tu sueño y estás como ansioso por llegar al millón de seguidores, también que tengas esta información. Que sepas que va a ser todo igual", insiste Martín.

¡Un millón en twitter! 🤯🙌🎊🥰❤️ pic.twitter.com/1IhBuD1N36 — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) January 16, 2023

Eso sí, despide el vídeo dando de nuevo las gracias y un deseo: "Vamos a por los 2 millones. A ver si con 2 millones sí que pasa algo. Si sucede, pues ya te digo, ¿vale?".