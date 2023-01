El boom de la Sesión 53 de Shakira y Bizarrap tiene enganchado a todo el mundo con la canción con la que la colombiana se ha despachado a gusto contra su expareja, Gerard Piqué, y la nueva pareja del exfutbolista, Clara Chía.

Así, una de las partes que más han llamado la atención de este nuevo tema ha sido aquella en la que se refiere a los frentes que Shakira tiene abiertos tras su separación: "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa y en la puerta y la deuda en Hacienda". Sin embargo, desde El programa de Ana Rosa, los colaboradores del Club Social han destacado que la relación entre la cantante y la madre del ex del F.C. Barcelona no es tan mala como aparenta el hit.

Además, en los últimos días, los programas de corazón se han hecho eco de la figura de bruja que Shakira mantiene en el balcón de su casa que, casualidad o no, da directamente a la vivienda en la que viven sus, ahora, exsuegros.

Durante una conexión en directo con Mayka Navarro, quien ha demostrado ser una gran fan de la Sesión 53 al bailarla tanto al inicio como al final de su aparición en el matinal de Telecinco. La reportera ha explicado que, tal como había comentado con otros compañeros de otros medios, la bruja lleva en el balcón de la cantante desde el mes de agosto: "Justo cuando escribió la canción", ha destacado Joaquín Prat, a lo que Navarro ha respondido afirmativamente.

Por su parte, desde el plató de El programa de Ana Rosa, Sandra Aladro ha agregado que, según sus fuentes, una empleada del servicio doméstico de la cantante colombiana se encarga de peinar y acicalar, cada día, a la muñeca que aún se encuentra en el balcón y que ha agregado aún más polémica.