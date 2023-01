Arrimadas deja la presidencia de Cs con un emocionado discurso y asumiendo sus errores: "Pido perdón, cedo el testigo"

Inés Arrimadas se ha despedido este sábado como presidenta de Ciudadanos. La exlíder de la formación 'naranja' ha asumido durante su intervención en la Asamblea Extraordinaria del partido los errores que haya podido cometer en sus casi tres años al frente de Cs.

La diputada y portavoz de Ciudadanos en el Congreso, cargo que continúa ostentando, ha comenzado su discurso agradeciendo a todos los afiliados y las personas que la han acompañado durante estos años. "Hoy es un discurso especial", ha señalado al indicar que se trataba de su "primer y último discurso como presidenta de Ciudadanos en una asamblea general presencial".

Y es que Arrimadas tomó el mando en época de pandemia tras la dimisión de Albert Rivera en 2019, a quien también ha querido dedicar unas palabras: "Quiero hacer un reconocimiento y agradecimiento expreso al que fue nuestro presidente durante 13 años, a nuestro compañero Albert Rivera".

El proyecto liberal es más imprescindible que nunca. Los españoles nos necesitan renovados y siendo #RadicalmenteLibres



@InesArrimadas interviene en la VI Asamblea de Cs antes de la toma de posesión del nuevo Comité de Dirección.

— Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) January 14, 2023

La hasta ahora presidenta del partido ha asumido sus errores y ha querido disculparse con todos los que la han apoyado y seguido durante estos años. "Además de dar las gracias siempre hay que pedir perdón", ha reconocido refiriéndose a los "errores que se han podido cometer en esta etapa": "Y hablo de mis errores", ha enfatizado.

En este sentido, también ha confesado que no ha podido arreglar la mala situación que vive el partido "desde hace muchos años". "Yo no he sido capaz de corregir esta situación tan dura, tan complicada", ha admitido para después asegurar que se puede "remontar" aprendiendo de los errores y mirando al futuro.

Asimismo, ha asegurado que "jamás" se le pasó por la cabeza sentirse más importante que la formación, a lo que ha añadido que "normalmente quienes se creen los más importantes son los más prescindibles" sin nombrar a nadie en concreto.

Este partido es tan importante para España que es mucho más importante que cualquiera de nosotros

"Este partido es tan importante para España que es mucho más importante que cualquiera de nosotros. Ni en los mejores momentos, ni cuando ganamos en Cataluña ni ahora", ha continuado argumentando la exdirigente en su última intervención antes de ceder el testigo de la dirección de Ciudadanos.

"Hoy soy más fuerte, más optimista y miro al futuro con más esperanza e ilusión gracias a esta etapa de presidencia", ha señalado aludiendo a la portavoz política, Patricia Guasp, y el secretario general, Adrián Vázquez, los nuevos líderes de la formación. La expresidenta ha apoyado así el "cambio radical" que va a suponer el proceso de refundación, señalando que Ciudadanos es el mejor proyecto político para el país.

Ahora bien, ha reconocido que no será una tarea "fácil", aunque tampoco "imposible", porque "la única batalla que se pierde es la que no se da". "Sé que vais a darla", les ha trasladado. Además, ha advertido de que Cs no va a remontar si continúan los ataques "entre compañeros" como los que han protagonizado esta campaña para las primarias. "No se puede combatir el cainismo en España matando a Abel todas las semanas", ha apostillado.

Sacar a Sánchez es una prioridad, pero para dar un país mejor a las próximas generaciones hace falta mucho más

Arrimadas ha apelado a mirar a largo plazo, pero ha incidido en la importancia de apartar a Pedro Sánchez de Moncloa: "Sacar a Sánchez es una prioridad, pero para dar un país mejor a las próximas generaciones hace falta mucho más".

"Otros no quieren nuestras propuestas ni activos políticos, solo quieren nuestros votos", ha advertido la exlíder, que ha dicho que hay que luchar para que los votantes no tengan una "España resignada y conformista, condenada a elegir siempre entre dos opciones cada vez más radicales".

Durante el sábado y el domingo, Ciudadanos celebra en el complejo Duques de Pastrana, en Madrid, su VI Asamblea General, una cita con la que dará por terminado su proceso de refundación y con la que pretende cerrar las heridas abiertas dentro del partido en las últimas semanas a cuenta de la elección de la nueva dirección.

Patricia Guasp: "Hoy renace Ciudadanos"

Por su parte, la nueva portavoz política de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha destacado que a partir de este momento "renace" la formación 'naranja' con nuevos estatutos y estrategia política. "Hoy renace Ciudadanos con unos nuevos estatutos y una nueva estrategia de acción política de la mano de nuestros afiliados", ha reivindicado.

La ganadora de las primarias del pasado jueves ha compartido junto al mensaje una foto con miembros del partido en Baleares que están participando en Madrid como compromisarios en la VI Asamblea General. "¡Qué gran equipo!", ha expresado, añadiendo el eslogan 'Radicalmente Libres', el elegido para este evento.

Mis compañeros ya están participando como compromisarios de @CsBaleares en la VI Asamblea General.

¡Qué gran equipo!



Hoy renace @CiudadanosCs con unos nuevos estatutos y una nueva estrategia de acción política de la mano de nuestros afiliados. #RadicalmenteLibres
— Patricia Guasp 🇪🇺 (@PatriciaGuaspB) January 14, 2023

Con el apoyo de Inés Arrimadas, Guasp encabezó junto al eurodiputado y nuevo secretario general del partido, Adrián Vázquez, la lista que ha salido ganadora para la nueva Ejecutiva con un 53,25% de los votos, frente a la rival del antiguo vicesecretario general, el diputado Edmundo Bal, que logró un 39,34%.