Ibai Llanos revela que estuvo a punto de entrevistar a Shakira en 'Charlando tranquilamente'

Ibai Llanos se convirtió en uno de los protagonistas de este pasado jueves con su hilarante reacción a la nueva canción de Shakira, dirigida a Gerard Piqué. El streamer, a pesar de su amistad y cercanía con el futbolista, se mostró de lo más entretenido con el beef.

Gran fan de Bizarrap, el vasco intento mantenerse parcial y juzgar solo el tema, pero no puedo evitar sorprenderse cuando descubrió lo directa que había sido la colombiana.

"Me he quedado en shock", aseguro: "No esperaba este nivel de brutalidad. Es una versión de Shakira que yo no había visto en mi vida. No me esperaba este nivel de agresividad. Es lo que tiene el beef".

Unas palabras que le llevaron a muchos a preguntarse cuál había sido su relación con Shakira hasta ahora. Desde que fundara su equipo de eSports con Piqué en diciembre de 2021, el cantante y el creador de contenido habían mostrado buena relación.

Ibai apareció de fondo en uno de los últimos videoclips de Shakira, Te felicito, algo a lo que Llanos le quitó importancia en su momento, comentando que tenía su número y lo habían hablado por el móvil.

Ahora se ha sabido que otra de las razones por las que mantenían contacto era que Shakira iba a aparecer en el canal de Ibai para una de sus habituales entrevistas en el espacio llamado Charlando tranquilamente.

Según ha revelado, el acuerdo estaba casi cerrado y al final no sucedió. "No recuerdo qué ocurrió, la verdad. Lo típico de que es una superestrella, vas a hacer algo y al final no", ha comentado en directo.

Una entrevista que no hubiera extrañado a nadie, ya que Ibai ha tenido a artistas de la talla de Bad Bunny en los últimos meses en su canal. Y, además, tiene muy buena relación con Bizarrap, el productor del tema de Shakira.