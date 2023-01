Rooney Mara, sobre su vuelta al trabajo tras ser madre junto a Joaquin Phoenix: "No estaba segura de si podría hacer ambas cosas"

Los actores Rooney Mara y Joaquín Phoenix se conocieron en 2012 trabajando en la película Her. Años después, el destino los volvió a reencontrar en el film María Magdalena, que ambos protagonizaron. En 2019, formalizaron su relación, que siempre se ha mantenido alejada de los focos, comprometiéndose y, en 2020, se convirtieron en padres con el nacimiento de su hijo River.

Rain Phoenix, la hermana del protagonista de Joker, invitó a la actriz a su pódcast LaunchLeft en el que habló de cómo ha logrado compaginar su faceta de madre con su trabajo y cómo es la crianza de su hijo junto a Phoenix.

Recientemente, la esposa del actor ha estrenado su filme Woman Talking, su primer trabajo después de haber dado a luz. "Era mi primer trabajo como madre, así que fue una experiencia muy importante para mí porque no estaba segura de si podría trabajar o hacer ambas cosas", explicó la actriz.

La estadounidense destacó que tanto la directora de la película, Sarah Polley, como sus compañeros de rodaje la apoyaron en todo momento. Además, su hijo estuvo en el plató todo el tiempo y recibió numerosos consejos de las madres que formaban parte del equipo. "Fue una situación muy idílica, probablemente no vuelva a suceder así", relató.

La intérprete siempre se ha imaginado como madre después de crecer junto a sus tres hermanos, a los que cuidó en varias ocasiones. Es tanto así que ella quería tener a su primogénito a la edad de 25 años. Sin embargo, la actriz fue mamá a los 35 y, como ella misma relató en el pódcast, está disfrutando mucho esta etapa.

"Me encanta. Creo que es lo mejor del mundo. Quiero decir, suena tan tópico cuando hablas de ello, pero las cosas son tópicas por una razón", declaró.

La protagonista de The Social Network explicó que sus circunstancias son diferentes a la de otras madres y que la maternidad es "muy difícil". "Soy muy afortunada de tener la opción de poder estar con él la mayor parte del tiempo. Que pueda decir: 'Oh, solo voy a trabajar una vez al año si algo me parece bien', y eso es lo que estoy haciendo. La mayoría de la gente no tiene esa opción", relató.

Respecto a la crianza de su hijo, a pesar de que ella y su pareja, Joaquín Phoenix, comparten profesión, la actriz dejó claro que su hogar "no parece en absoluto una casa de actores". "Más bien es un hogar creativo, estamos constantemente hablando de cosas cosas creativas", confesó.