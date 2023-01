Patricia Rite, de 'MyHyV', confiesa cómo se encuentra de su cáncer metastásico: "Creía que me apagaba y que no podía más"

Allá por 2020, Patricia Rite, expretendienta de Mujeres y Hombres y Viceversa, anunció a sus seguidores que le habían diagnosticado un cáncer de piel. Desde entonces, la onubense ha hecho partícipe a la comunidad de Instagram de todos los pasos que ha dado con sus muchos tratamientos.

Ahora la influencer ha confesado que ha pasado un mes muy duro y ha decidido relatar sus sensaciones actuales a todos aquellos que le apoyan continuamente. "Os juro que ha habido momentos que creía que me apagaba por días y que no podía más", ha objetado la joven.

Además, ella, que considera que su trabajo es lo mejor para despejarse, no ha podido ejercerlo. "He intentado evadirme trabajando (que ya sabéis que es mi gasolina) y era un suplicio constante ir a trabajar", ha asegurado.

Pero sin duda lo que más le está costando a Rite es afrontar las comidas. "Se que comer no es una opción y que por supuesto tengo que intentarlo, pero siempre me ha encantado comer y ahora es algo que, cuando se acerca la hora, solo me entra fatiga, malestar y ganas de llorar…", ha afirmado con tristeza.

A pesar de ello, considera que está haciendo un gran esfuerzo en estos últimos días para poner remedio a ese problema: "Ayer me comí un sandwich, un zumo de naranja y me sentí muy contenta porque logré hacerlo con ganas. Esta mañana me he podido beber un nesquik y ahora iré a por mi arroz con verduras. De momento no tengo ganas de llorar (vamos bien)".

Además, ha prometido a sus seguidores que va a "a intentar que cada día sea mejor que el anterior". Y también a ellos les ha querido dar "gracias infinitas" por los "mensajes diarios" que recibe a través de las redes sociales.

Por último, no ha dejado pasar la oportunidad de mandar un bonito guiño a su madre y su perrito Leo. "Le debo todo a las dos cositas que salen en las fotos", ha añadido Patricia Rite para finalizar su dura confesión.