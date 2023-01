La emotiva carta de la hermana de Elena Hueva una semana después de su muerte: "Puedo sentir tu alma y tu fuerza conmigo"

Una semana después de la muerte de Elena Huelva, su familia, seguidores y muchos rostros conocidos siguen llorando su temprana pérdida. Entre tantas emociones, su hermana Emi ha compartido a través de Instagram una bonita carta en la que, además de recordarla, cuenta cómo se encuentra.

"Te pienso y de fondo suenan muchas de nuestras canciones. Hace una semana que tuve agarrada tu manita por última vez, no puedo creerlo, pero es así. Hace una semana que no te puedo tocar, pero si puedo sentir tu alma y tu fuerza conmigo, la puedo sentir de verdad, es algo mágico", empieza diciendo la joven, en unas líneas en las que se puede palpar la emoción.

Emi confiesa que considera "injusto y cruel" que su hermana no pueda "seguir siendo feliz", puesto que la propia Elena así se consideraba. Además, remarca una promesa que le hizo en todo momento: "Te dije mil veces que prometía hacer todo lo que me pediste, y así lo haré, pero ahora solo tengo pena, porque no estás".

"A veces me llena de orgullo ver todo lo que has conseguido y sigues consiguiendo, pero a veces me lleno de tristeza de no poderlo compartir contigo. Gracias por todo que me has dejado, que es mucho", ha añadido Emi.

Eso sí, también ha querido hacer un reconocimiento a la actitud de su hermana, que sirve de ejemplo para muchas personas. "Esta enfermedad es un horror, lo es, pero tú has sabido en estos 4 años vivir, exprimir cada segundo al máximo, incluso teniendo días muy malos y noticias horribles. No sé cómo sacabas las fuerzas pero lo hacías, eres y siempre serás el mejor ejemplo de cómo enfrentarse a cada adversidad en la vida".

Emi no es la única que sigue compartiendo cosas en las redes sociales relacionadas con Elena Huelva. "Que bonito es quererte cariño mío, cada recuerdo a tu lado es mágico mi Helen del alma, no paro de ver momentos a tu lado. Te amo mi niña", escribió hace unos días su madre.

Además, Manuel Carrasco, que durante su lucha se convirtió en un gran apoyo para ella, ha compartido con sus seguidores una nueva canción dedicada a Elena. "Me enseñaste el alma. Se abrieron mis ojos. De tus emociones aprendí", expresa el artista onubense en este tema tan especial.