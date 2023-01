Araceli, en 'First Dates': "Soy tan buena en la cama como cocinando"

Araceli tuvo una curiosa forma de realizar su presentación este martes en First Dates: "Soy tan buena en la cama como cocinando y me gustan los hombres estilo Carlos Sobera".

Pero el presentador no fue el encargado de recibirla, sino Elsa Anka, que la acompañó a la barra para que Matías Roure, el barman del local de Cuatro, le preparara una bebida.

"Soy una mujer alegre y divertida, con carácter y que se ha casado tres veces. Tengo la sensación de que he estado muy sola y quiero a alguien que me tenga como su prioridad y me dé mucho cariño", afirmó la jefa de cocina.

Elsa Anka y Araceli, en 'First Dates'. MEDIASET

También comentó que en el terreno sexual era muy intensa: "Soy activa, tengo un satisfyer, el pingüino y lo dejo hecho polvo", confesó entre risas antes de recibir a su cita.

Juan Carlos llegó a continuación y comentó que "soy un hombre romántico que lo da todo cuando se enamora". El instalador de parquet entró muy emocionado al restaurante, con ganas de conocer a su pareja de la noche.

Durante la cena hablaron de sus anteriores relaciones, y Araceli sorprendió al barcelonés al contarle que había estado casada tres veces y que llevaba cinco años soltera.

Otro de los temas que abordaron fue el sexo, donde la jefa de cocina comentó que se entregaba al máximo en el amor, que era una mujer muy pasional a la que no le importaría tener sexo dos veces al día.

Juan Carlos y Araceli, en 'First Dates'. MEDIASET

"Una vez hice el amor encima de la secadora con el centrifugado a tope", comentó entre risas Araceli. Juan Carlos, por su parte, le contó que, al separarse, se dio un capricho: "Me compré un sofá tantra".

Después de acudir al fotomatón donde se lo pasaron tan bien que la barcelonesa llegó a confesar que "me meo en el tanga de la risa", pasaron a la decisión final, donde Juan Carlos no dudó en reconocer que quería una segunda cita.

Ella, por su parte, también quiso volver a quedar: "Tengo muchas ganas de probar su sofá erótico porque creo que nos vamos a llevar muy bien, pero mejor él", afirmó la barcelonesa entre risas.