David revela en 'First Dates' cómo son sus noches de fiesta: "Me puedo liar con quince chicos"

A sus 18 años, David le contó a Elsa Anka este miércoles en First Dates que no había tenido mucha suerte en el amor y que buscaba una pareja estable, ya que sus tres anteriores relaciones habían durado muy poco.

"Es que me gusta mucho salir de fiesta y acabo liándola un poquito", admitió el valenciano. La presentadora le preguntó: "¿Liándola o liándote?". Entre risas, el joven le contestó que "las dos cosas".

"¿Con cuántas personas te puede liar en una noche?", quiso saber Anka y David, tras pensárselo le contestó: "Yo no suelo tirar la caña, me la tiran a mí, pero me puedo liar con muchas personas. Aunque no me acuerdo al día siguiente, puedo llegar a liarme con quince chicos en una noche".

David y Alejandro, en ‘First Dates’. MEDIASET

Su cita fue Alejandro, que reconoció que también ligaba mucho tanto por la noche en discotecas como por aplicaciones de citas. Nada más ver a David afirmó: "Me ha encantado, es lo que busco".

Pero el valenciano, en cambio, no estuvo muy de acuerdo con la elección de pareja que le había hecho el programa de Cuatro: "Pese a que tiene tatuajes y puede ser de mi rollo, pero su forma de caminar no me ha gustado".

En la cena intentaron conocerse un poco más, pero el sevillano no llegó a conquistar a David en ningún momento de la velada, y eso que llegaron a besarse en el privado.

Alejandro y David, en ‘First Dates’. MEDIASET

Al final, Alejandro sí que quiso tener una segunda cita con el valenciano: "Me parece una persona muy interesante". Pero David, en cambio, no quiso volver a quedar: "No le veo para tener algo más que como amigo para salir de fiesta".