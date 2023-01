Sebastián Yatra desaparece de las redes sociales en medio de los rumores sobre su relación con Aitana

Los rumores sobre la posible relación entre Aitana y Sebastián Yatra no han cesado prácticamente desde el momento en que se conoció la ruptura entre la catalana y el actor Miguel Bernardeau. Ahora, en medio de las sospechas sobre una nueva ilusión de los dos cantantes, el colombiano ha optado por desaparecer de las redes sociales.

Lo ha hecho después de que Mamarazzis -el podcast de Laura Fa y Lorena Vázquez- asegurara que ambos artistas mantienen un incipiente romance, que ninguno de los dos ha confirmado por el momento. No obstante, sí han compartido imágenes juntos en las redes sociales.

De hecho, los dos cantantes despidieron el año por todo lo alto en Londres, aunque no lo hicieron solos. A la capital inglesa viajaron acompañados de algunos amigos, como el estilista Jesús de Paula y la artista Lola Índigo. De todo ello quedó constancia en las redes sociales, pues Aitana no dudó en inmortalizarlo en Instargam.

En mitad de este revuelo generado ante la posible relación, Sebastián Yatra no ha dudado en cerrar su perfil de Instagram. "Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que has seguido sea incorrecto o que se haya eliminado la página". Es el cartel que aparece al intentar acceder a su cuenta.

No es, sin embargo, la primera vez que el colombiano cierra las redes sociales. Ya lo hizo en 2021. Entonces se rumoreó que el motivo era que atravesaba un mal momento tras su ruptura con la cantante Tini.