Muere Constantino de Grecia, hermano de la reina Sofía, a los 82 años

Constantino de Grecia ha muerto a los 82 años, según ha informado este martes la televisión pública griega. El que fuera el último rey de Grecia arrastraba graves problemas de salud desde hacía meses, lo que lo llevó a pasar sus últimos días en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital privado Hygeia, en Atenas. Su hermana, la reina Sofía, viajó hasta allí el pasado fin de semana para estar a su lado. Junto al resto de su familia, se preparaba para vivir momentos difíciles.

La prensa griega señalaba hace unos días que Constantino II había sido ingresado debido a un derrame cerebral y que su estado de salud era delicado. Desde hacía un tiempo se desplazaba en silla de ruedas y acumulaba otros problemas crónicos o insuficiencia respiratoria.

En enero de 2022 también requirió de ingreso en el Hospital Universitario Attikon tras contagiarse de la COVID-19. Solo un mes antes, en diciembre de 2021, había sido hospitalizado por una neumonía.

Constantino II fue el último rey de los griegos. Su vida estuvo marcada por la pérdida de un trono que duró poco más de tres años, y que terminó en el exilio. Tras la muerte de su padre, fue coronado rey en 1964, pero su reinado terminó con el golpe de Estado de los militares el 21 de abril de 1967. Para los griegos ya no era rey, sino un ciudadano más. En 1973, su título fue abolido, y en 1994 perdió la nacionalidad griega. Se negaba a tener un pasaporte donde no quedara registrado que su nombre era "Constantino de Grecia". La república griega replicó que ese no era un apellido válido.

