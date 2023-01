Gipsy Chef se disloca el hombro en directo en 'Zapeando' y tiene que abandonar el plató

Zapeando ha vivido este martes un incidente con uno de sus colaboradores. Y es que Gipsy Chef, el cocinero que hace recetas en directo en el programa de La Sexta, ha sufrido una lesión en directo: se le ha salido el hombro y ha tenido que abandonar el plató.

Ha sido en el momento de colocar todos los ingredientes sobre la mesa cuando ha avisado, con una mueca y sujetándose el brazo, que algo le había ocurrido. "¡Ay, se me ha salido el hombro!". Sus compañeros se han sorprendido, y le han preguntado si lo decía en serio.

"Esto es verdad", ha dicho, levantándose y posicionándose para recolocárselo sobre el respaldo de una silla. El resto de colaboradores se ha mostrado asustado. Ante la situación, le han ofrecido su ayuda. "No puedo hacerlo", ha confesado el chef.

Finalmente, Dani Mateo se ha pronunciado: "Vamos a parar un momento. Pablo, sal. Acompáñalo, por favor, Miki". De esta forma, han salido ambos del plató para buscar ayuda médica. "Estaba yo pidiendo emociones fuertes, fíjate", ha bromeado el presentador.

Al rato, el presentador ha anunciado que Gipsy chef no iba a poder volver, puesto que no había podido recolocárselo solo, y que "no había ayuda médica". Sin embargo, unos minutos después ha reaparecido, quedando todo en un susto. "Me dicen que han logrado arreglarle el hombro", ha anunciado Mateo.

Cuando le han preguntado si era algo habitual, el colaborador ha contado lo que le sucede: "Esto es algo de lo que me tenía que haber operado antes de irme a México". "Normalmente me lo vuelvo a colocar yo, pero si se pone difícil, tampoco soy McGiver". Pese a volver, ha necesitado "una manita", pero ha hecho la receta planeada.