No repitamos el mismo guion

Algunos ya avisaron: saldrían muchos imitadores de Trump. Lo que hizo en la campaña de 2020, sembrando dudas sobre la legalidad del resultado electoral, cuestionando desde mucho antes de que se abrieran las urnas qué es lo que iba a pasar en caso de que él no ganara, era el manual de estilo a copiar por muchos otros. Trump tuvo muchos imitadores antes, durante y después. Y el más aventajado de todos ellos siempre fue Bolsonaro. El domingo comprobamos que algunos de esos imitadores habían estado incluso tomando apuntes, siguiendo paso a paso el guion que ya marcaron los seguidores de Trump en el asalto al Capitolio sobre cómo intentar que tu país convulsione democráticamente y entre en modo caos de una forma rápida, expeditiva y sin calcular las consecuencias.

Asusta comprobar cómo siguieron letra por letra su intento de hacer saltar por los aires la democracia. Primero calentamos el ambiente durante varios días, apelamos a la razón divina, (por favor no se pierdan ese vídeo de un seguidor de Bolsonaro pidiendo ayuda a los ángeles y demonios y llamando a una guerra santa), para después seguir apelando a la razón de las armas y emborrachados de toda esa exaltación de lo que creemos como absoluto designio de lo que debe pasar, y no de lo que ha decidido que pase el resto del país de forma democrática, me voy a ocupar el Congreso, el Supremo, la sede del Gobierno y lo que haga falta. Me tengo que acordar, tomo nota mental, de que cuando entre en las salas más importantes, tengo que poner los pies encima de la mesa, como ya hicieron en el Capitolio. Me grabo con el móvil, no vaya a ser que nadie vea el acto valiente que estoy protagonizando y después … bueno, después improviso porque esta parte no está muy clara cómo va a terminar.

El guion que no queremos reproducir ya sabemos cómo es: se empieza cuestionando la legitimidad de quien gana las elecciones

Afortunadamente, en Brasil terminó sin muertos, fue la única parte del guion que se saltaron los bolsonaristas. Lo que no ha terminado es la polarización del país y la tensión máxima que se vive en cada movimiento y declaración de quienes no han aceptado el resultado electoral.

Creo sinceramente que estamos lejos de que esto pase en nuestro país: igual estoy pecando de ingenua, pero no veo a cuatro locos intentando tomar el Congreso de los Diputados. Pero la realidad, demasiadas veces, nos ha superado a todos y ha superado aquello que creíamos como improbable o poco creíble. Entramos en un año plagado de citas electorales, la más importante, la de finales de año. El guion que no queremos reproducir ya sabemos cómo es: se empieza cuestionando la legitimidad de quien ha ganado las elecciones, después se cuestiona el sistema y, por último, se utiliza la violencia. Cortemos de raíz la fórmula aquí antes de que se ponga en marcha. Es fácil.