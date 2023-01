A la tercera va la vencida. Así lo ha demostrado Anabel Alonso tras proclamarse ganadora de la edición navideña de MasterChef, el programa culinario más famoso de la televisión en el cual ha participado en tres ocasiones.

Por primera vez, este formato cambia a los niños, protagonistas de este especial, por una repesca de famosos que habían participado en anteriores ediciones.

La humorista se batió en duelo con La Terremoto de Alcorcón en una final muy emotiva, pues contó con el apoyo de su mujer Heidi y su hijo Igor, que estuvieron presentes durante todo el cocinado.

Así pues, la ganadora dedicó los 25.000 euros del premio a la Fundación Pequeño Deseo, que lucha para ayudar a los niños con enfermedades incurables.

Enhorabuena, por fin ha ganado MasterChef después de haber estado tres veces en sus cocinas.¡Sí! Estoy contentísima. Uno se va superando y, afortunadamente, a mí me han dado la oportunidad de volver una segunda e incluso una tercera vez, algo que no pasa muy a menudo. Pero poder volver a intentarlo y conseguirlo es maravilloso. Eso sí, con tesón y trabajo, porque hay que estudiar mucho. Allí todos hemos repetido, unos más y otros menos, y esta vez, contra todo pronóstico, he ganado y estoy contenta, satisfecha y muy orgullosa.



El concurso se caracteriza por ser muy duro, ¿de dónde ha sacado las fuerzas para volver a apuntarse?Este concurso tiene algo que engancha. Todos llevamos una carrera a nuestras espaldas, pero, de repente, te ves haciendo algo que no manejas, que es distinto y exigente y que, al ser de cara al público, también recae cierta expectativa sobre ti. Pero vas aprendiendo, te salen cosas que luego compartes con compañeros, haces pruebas de exteriores, das de comer a cien personas... Para mí, MasterChef es como cuando me meto en un papel muy difícil y el día del estreno me quiero ir a casa, pero una vez hecho pienso 'que esto siga hasta el infinito'.



Ahora que ha ganado, si vuelve al programa será como invitada especial. Eso es, yo ya vuelvo por la puerta grande. Haber ganado es como tener un título nobiliario. A partir de ahora me tienen que presentar como 'Anabel Alonso, ganadora de MasterChef', como si fuese mi segundo apellido.



Igual hubiese preferido quedar finalista para dejar la puerta abierta a volver a concursar...No, yo ya me doy muy por satisfecha. Además, estuve en las tres primeras pruebas de eliminación, me salvé en la cuarta cuando ya se ponía más peliagudo el asunto. Estoy muy contenta de todos los cocinados porque realmente me lo he trabajado.



Después de su amplia experiencia en los fogones, ¿en su casa la podemos pillar con las manos en la masa?Sí. Es verdad que cuando acabamos, siempre tienes, o yo por lo menos, un tiempo de desintoxicación con la cocina, porque te quieres relajar después de tantas pruebas, ensayos, cocinados... pero sí que me gusta cocinar, sobre todo cuando tengo tiempo. Obviamente, no me pongo a hacer grandes platos con técnicas de aires y de espumas como en el programa, pero sí unos buenos platos. Antes no me acercaba ni de casualidad a la cocina y ahora tengo hasta peticiones de recetas.



Como comensal, ¿qué le gusta a Anabel Alonso?

Soy muy fan de los arroces, me gustan todos de cualquier manera, tipo y condición. Con el pescado soy más especial y me da un poco de pereza comerlo, a pesar de ser del norte. La verdad es que he ampliado mucho mi paladar, antes era un poquito más limitada, pero gracias al concurso y a tener que hacer distintos platos, me atrevo a probar de todo.

Además, en la final recibió la visita de su mujer e hijo, que no la suelen acompañar públicamente. ¿Qué significó esto para usted?Para mí fue una alegría inmensa. Me pensé lo de llevarles, sobre todo por el pequeño, pero me parecía que era un momento y una circunstancia que lo merecía. Y ya que mi madre no podía estar con nosotras, pues qué menos que estuviera él y fuera testigo de algo tan especial.

Hablando de niños, ¿cómo ha sido la experiencia de compartir cocinado con los aspirantes de MasterChef Junior?Hay distintas sensaciones porque están los gigantes, los traviesos, los que ayudaban y los que lo intentaban, pero al final eran un poco cuadro, pobrecitos míos. Eso sí, con más o menos acierto, todos partían de la buena intención. Trabajar con ellos es estupendo porque te hacen relajarte un poco, aunque a veces no escuchasen y tuviéramos que redirigir los mandatos. Es una experiencia distinta y muy curiosa, pero siempre divertida.



¿Y qué tal su relación con los demás aspirantes de esta edición? Han sido maravillosos. Me parece que ha sido un casting de lujo en todos los niveles, tanto como profesionales, compañeros, cocineros y amigos.

Se lo digo porque en la anterior edición hubo una compañera que no salió muy contenta. ¿Qué opina sobre lo que dijo Patricia Conde?Ella sabrá, dijo lo que quiso y se le respondió. Yo creo que este tema está ya caducado y que tampoco hay que darle más vueltas. El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Tampoco sé lo que vio o no vio porque no estuve allí, pero han pasado como tres meses y, para mí, 'agua pasada, no mueve molinos'.

Usted que ha estado tantas veces, no está de acuerdo con que el concurso no es real, como ella dice.Para mí todo es absolutamente real. Los sudores, las lágrimas, la tensión, la prisa, vas corriendo a todas partes y manejas un material de cocina peligroso. A mí me pasó con el corte de la uña. Los alaridos eran ciertos y la sangre ha estado presente hasta hace una semana. Son gajes del oficio, sin trampa ni cartón. Igual ella no lo hace de verdad, pero yo hablo por mí y todo es muy auténtico.

No sabemos si es de berenjenas, pero sí de berenjenales. En Twitter se mete en jardines muy a menudo…

Tengo como ratos, pero en general, me lo paso bien, con los haters me suelo reír bastante. Hay gente que dice 'es enfermizo' y sí que es verdad que, a veces, es como una corrala y puede convertirse en un vertedero, pero también es de poner las cosas en su sitio. Hay mucho anonimato y por ello no me lo tomo a pecho. Cuando veo que la situación se va de las manos, me desconecto y bloqueo, que es lo que más rabia les da.

Además de MasterChef, la llevamos viendo en la gran pantalla durante muchos años, ¿cómo diría que se cocina una buena actriz?A fuego muy lento, con mucha paciencia y sin prisa, porque te puedes quemar o incluso no llegar y quedarte cruda; perseverando y si hay que macerar, también. Como si fuese la cocina de antes, la tradicional, la que se tarda entre cuatro y cinco horas en hacer.